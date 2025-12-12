Stoiximan Super League διαιτητές 14ης αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά⚽

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Stoiximan Super League είναι προ των πυλών! Και πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις διαιτητικές ομάδες της κάθε αναμέτρησης.

Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείας να δούμε τι προκύπτει στο στοίχημα για κάθε παιχνίδι, αναφορικά και με τα στατιστικά του κάθε ρέφερι…

Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 14η αγωνιστική

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet διαιτητής

  • Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (VAR: Πουλικίδης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.9
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 3
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.85 3.70 2.37

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός διαιτητής

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός διαιτητής

  • Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (VAR: Κουμπαράκης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5.1
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 2
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.00 3.90 2.40

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης διαιτητής

  • Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (VAR: Τζήλος)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.4
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 2
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.75 3.15 2.47

Παναιτωλικός – ΑΕΚ διαιτητής

Παναιτωλικός - ΑΕΚ διαιτητής

  • Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (VAR: Ευαγγέλου)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3.9
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.85 3.85 2.42

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ διαιτητής

  • Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (VAR: Τζήλος)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.4
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.12 4.20 2.40

Άρης – Ολυμπιακός διαιτητής

Άρης - Ολυμπιακός διαιτητής

  • Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνκσι (VAR: Χανσλμπάουερ)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3.3
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 0
  • Πέναλτι 2025/26: 1

Ολυμπιακός με Γιαμπλόνσκι:

  • Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (4/2/24, 3 κίτρινες κάρτες)
  • ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-3 (10/11, 24, 1 κίτρινη κάρτα)
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (2/3/25, 4 κίτρινες κάρτες)

Άρης με Γιαμπλόνσκι: –

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.85 3.85 2.47
OVER 27,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.78 1.75 1.75

Παναθηναϊκός – Βόλος διαιτητής

  • Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (VAR: Παπαδόπουλος)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3.5
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.88 3.90 2.40

