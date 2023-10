Stoiximan Basket League: Στο 1.40 ο άσος του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Ήρθε η ώρα για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στη Stoiximan Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Δευτέρα (30/10) τον Παναθηναϊκό στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» σε μία αναμέτρηση όπου ο παράγοντας «κούραση» θα παίξει για μία ακόμα φορά σημαντικό ρόλο, καθώς οι δύο ομάδες έχουν τα μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τη Euroleague απέναντι σε Εφές και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή της Basket League, αλλά και για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ολυμπιακού Νίκη Παναθηναϊκού 1.40 3.05

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το ελληνικό πρωτάθλημα, προσφέρεται για τα προγνωστικα μπασκετ σε απόδοση 1.40. Η νίκη του Παναθηναϊκού δίνεται στο 3.05. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 153.5 πληρώνει 1.95, ενώ το under 153.5 κινείται σε τιμή 1.87.

Πέρασε εύκολα από τη Ρόδο

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια εύκολη νίκη στη Ρόδο, συντρίβοντας 102-59 τον Κολοσσό, κάνοντας το 3/3 στην Basket League. Σοβαρότητα και πολυφωνία στην επίθεση από τους «ερυθρόλευκους» καθ’ όλη τη διάρκεια, καθώς σκόραραν και οι δώδεκα παίκτες που αγωνίστηκαν. Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και από 13 πόντους είχαν οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άλλους 12 πόντους πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ δόθηκε χρόνος συμμετοχής στους Τζορτζ Πάπας και Γιώργο Τανούλη, που είχαν από 5 και 4 πόντους αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι χωρίς τον Λουκ Σίκμα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με του «πράσινους», με τον έμπειρο φόργουορντ να εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αχίλλειο.

Με τον Σίκμα εκτός για ακόμα ένα παιχνίδι, καθήκοντα power forward αναμένεται να αναλάβει ξανά ο Κώστας Παπανικολάου, όταν χρειάζεται ανάσες ο Άλεκ Πίτερς, ενώ ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα ενδεχομένως να χρειαστεί σε αυτή τη θέση να περάσει χρόνο και ο Ίγκνας Μπραζντέικις.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το Λαύριο

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μία εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λαύριο. Νίκησε με 111-75 και έκανε το 3/3. Συνδύασε τη νίκη και με πολύ καλό μπάσκετ, παρά το γεγονός ότι είχαν μείνει εκτός οι Σλούκας και Λεσόρ προκειμένου να πάρουν «ανάσες» ενόψει της συνέχειας. Άλλωστε, το τελικό σκορ «μαρτυρά» τα όσα έγιναν στο (κεκλεισμένων των θυρών) ΟΑΚΑ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο (15π., 5ριμπ., 4ασ, 2ταπ.) ήταν και πάλι επιδραστικός, σε ένα ματς όπου ο Αταμάν δοκίμασε σχήματα (με τον Χουάντσο στο «τρία»), ενώ είδε έξι παίκτες να είναι διψήφιοι, με τους Ερνανγκόμεθ και Γκριγκόνις να έχουν από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Basket League στην ιστοσελίδα μας.

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Παπαπέτρου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου υποβλήθηκε την Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση στο Κατάρ και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την περίοδο της αποθεραπείας και της αποκατάστασης του τραυματισμού του.

Ο Έλληνας φόργουορντ θα χάσει το υπόλοιπο του 2023, αφού θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες. Έτσι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα ξαναπαίξει μέσα στο 2023, με την επιστροφή του στη δράση να αναμένεται στους πρώτους μήνες του 2024, μόλις αποθεραπευτεί από τη χειρουργική επέμβαση που θα υποβληθεί.

Το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ήδη δύο φορές τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στην πρεμιέρα της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία μεγάλη νίκη στην παράταση. Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ έπαιζαν με έναν σέντερ από τη στιγμή που είχε τεθεί νοκ άουτ ο Μουσταφά Φαλ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «σήκωσε» το βάρος της ρακέτας (15π., 7ριμπ.), ο Γουόκαπ ήταν για άλλη μια φορά ο παίκτης-ορχήστρα (17π., 5ασ.), ενώ οι Γκος, Κάναν και Πίτερς συνέβαλαν τα μέγιστα για να αποδράσει ο Ολυμπιακός με τη νίκη από το Μαρούσι.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος προφανώς ήθελε να αποδείξει πράγματα (20π., 3ασ.), ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε το δικό του λιθαράκι, ο Μάριους Γκριγκόνις προσπάθησε να πάρει το ματς μόνος του στο τέλος, αλλά στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης ο Παναθηναϊκός έχασε τη συγκεντρωσή του.