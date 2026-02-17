Στοίχημα Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ 2026: Προγνωστικά

Ανοίγει η αυλαία σήμερα στο κλειστό γήπεδο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου για το Allwyn Κύπελλο μπάσκετ. Αυτή είναι η 51η διοργάνωση και θα λάβουν μέρος 8 ομάδες, που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, το Μαρούσι και η νεοφώτιστη ομάδα της Μυκόνου. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στην Kingbet θα βρείτε τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας καλή ψυχολογία, απόρροια των τελευταίων επιτυχιών του εντός και εκτός συνόρων. Το περασμένο Σάββατο επικράτησε του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με 70-95 και παρέμεινε στην κορυφή της Basket League, αήττητος (18-0)! Στην Ευρωλίγκα, κατέχει τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9 και δείχνει ότι είναι πανέτοιμος να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου…

Η ΑΕΚ, με οδηγό τον Ντράγκαν Σάκοτα, πάει από νίκη σε νίκη στα προγνωστικά μπάσκετ, φτάνοντας τις 12 διαδοχικές! Τελευταία εξ αυτών, το 71-88 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, που τη διατήρησε στην 3η θέση με ρεκόρ 13-4 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και στο Τσάμπιονς Λιγκ όμως παραμένει σε υψηλό επίπεδο, έχοντας ρεκόρ 4-0 στον όμιλό της.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από δύο σερί ήττες. Κι αν το 83-85 από τη Φενέρ δεν εξέπληξε ιδιαίτερα, το 97-102 από τον Κολοσσό Ρόδου έκανε κρότο και τον απομάκρυνε (σχεδόν οριστικά) από τον στόχο της 1ης θέσης στην Basket League… Ωστόσο, έχοντας στην αποστολή τους το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, οι «πράσινοι» δηλώνουν αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τους το… κακό φεγγάρι και να επανέλθουν σε τροχιά νικών, αρχής γενομένης από το αυριανό ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, παρά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και τις ήττες από ΑΕΚ (71-88) και Μπιλμπάο (87-88), βρίσκεται στην 4η θέση στο πρωτάθλημα Ελλάδος, ενώ στο Europe Cup τον περιμένει ελληνικός «εμφύλιος» με αντίπαλο το Περιστέρι. Πρόβλημα για τον «Δικέφαλο του Βορρά» αποτελούν οι πολλές αλλαγές ξένων, με αποτέλεσμα ο Γιούρι Ζντοβτς να μετατρέπει σε κάθε αγώνα τα συστήματά του.

Το Μαρούσι, κερδίζοντας την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα με 78-77, έφτασε το ρεκόρ του στο 4-14. Στο παρελθόν έχει βρεθεί άλλες δύο φορές σε τελικό Κυπέλλου, χωρίς να καταφέρει να διαψεύσει τα προγνωστικά και να… αγγίξει το τρόπαιο: το 2002 ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό και το 2006 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης, μη έχοντας υποχρεώσεις στην Ευρώπη, στρέφει αποκλειστικά το βλέμμα του στις εγχώριες διοργανώσεις. Το περασμένο Σάββατο κέρδισε τη Μύκονο με 83-74, μένοντας στην 5η θέση στο πρωτάθλημα και δείχνει σε καλή κατάσταση. Έφτασε στο Ηράκλειο αποφασισμένος να παλέψει για τη διάκριση και, γιατί όχι, να φτάσει μέχρι τον τελικό.

Ο Ηρακλής, παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο στην έδρα του, διατηρήθηκε στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι ο «Γηραιός» έχει βρεθεί σε τελικό Κυπέλλου τρεις φορές: το 1981 ηττήθηκε από την ΑΕΚ, το 1994 από τον Ολυμπιακό και το 1996 από τον Παναθηναϊκό. Πάντως, στο Allwyn Κύπελλο μπάσκετ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχισκόρερ του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και θα πρέπει να βρει λύσεις.

Τέλος, η νεοφώτιστη Μύκονος έχει δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Στο πρωτάθλημα έχει ρεκόρ 7-10 και παραμένει στην 7η θέση, ενώ για να φτάσει στο Final 8 απέκλεισε εκτός έδρας την Καρδίτσα.

