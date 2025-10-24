Στεήντιουμ – Γκολ με τη σέσουλα στο Τσάμπιονς Λιγκ και η Φόρεστ πετάει Ανζ, παίρνει Σον
Φίλες και φίλοι, ήταν να μην πάρει μπρος η σεζόν. Διότι τώρα που πήρε γίσονται όλα με ρυθμού πολυβόλου:
- Βροχή τα γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τις αγγλικές να κάνουν πάρτι και ΜΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΠΑΥΛΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ
- Η Φόρεστ του Νότινγχαμ, ξεκίνησε με Νούνο, πήγε σε Ανζ και ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ καταλήγει στην αντρίκια βραχνάδα του Σον Ντάης, ενώ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ
- Λίνγκαρντ Γουότς επειδής αυτοί είμαστε και αυτός είναι.
Όλα τα παραπάνω και ΠΡΟΦΑΝΩΣ αρκετά ακόμα στο νέο ΛΑΗΒ πεσόδιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ.