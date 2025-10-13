Sportingbet: Ολυμπιακός – Εφές με 0% Γκανιότα! (14/10)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Εφές!

Συνέχεια στο νίκες

Με την ψυχολογία στα ύψη αρχίζει ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» του Ολυμπιακού στη EuroLeague. Oι «ερυθρόλευκοι» μετά τις νίκες κόντρα σε Ντουμπάι (EuroLeague) και Παναθηναϊκό (Ελληνικό Πρωτάθλημα) θέλουν να συνεχίσουν έτσι και αυτό θα επιδιώξουν απόψε κόντρα στην Εφές. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί αρκετές προβλήματα βασικών μονάδων, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει εκτός δράσης, ενώ και η συμμετοχή των Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ είναι αμφίβολη, με τον Γάλλο ωστόσο να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί. Από την άλλη, η Εφές ταξίδεψε στον Πειραιά με ρεκόρ 1-2 προερχόμενη από συνεχόμενες ήττες με Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός) και Παρτιζάν (εκτός). Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ γνωρίζει τις δυσκολίες τις αποψινής αναμέτρησης και θα ρίξει όλο το βάρος στο γρήγορο παιχνίδι που την χαρακτηρίζει για να… χτυπήσει τις αδυναμίες του Ολυμπιακού. Στο 2.45 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσουν οι «ερυθρόλευκοι» με 10 ή περισσότερους πόντους.

Sportingbet: Βuild A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 20:00, Mακάμπι Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα κοντράρονται στο Βελιγράδι. Κι οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο, οι Καταλανοί έχουν και την «παράδοση» με το μέρος του, καθώς μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στους ισραηλινούς, ανεξαρτήτως έδρας. Στις 20:45, η Φενερμπαχτέ θα ψάξει την επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στην Ντουμπάι και στις 21:00, Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Βελιγράδι. Οι Λιθουανοί είναι μέχρι στιγμής η έκπληξη στο ξεκίνημα της σεζόν και το μεγάλο φαβορί για να κάνουν το 4/4. Στις 21:30, η Μπάγερν υποδέχεται τη Μιλάνο στο “Sap Garden”. Αμφότερες, μετρούν μόλις μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές κι απόψε θέλουν να σπάσουν το… ρόδι, επιστρέφοντας στον… δρόμο των επιτυχιών.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΦΕΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ