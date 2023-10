Serie A: Οι αποδόσεις για το Νάπολι - Μίλαν

Η δέκατη αγωνιστική της Serie Α περιλαμβάνει το ντέρμπι Νάπολι – Μίλαν. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Βερόνα και Ουνιόν Βερολίνου, ενώ η Μίλαν ψάχνει να βρει τα πατήματά της μετά τις ήττες από Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση φέρνει αναμνήσεις από τα προημιτελικά του Champions League την περασμένη σεζόν, όπου η Μίλαν είχε πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Να συνεχίσει το σερί η Νάπολι

Η Νάπολι επανήλθε στις εξαιρετικές εμφανίσεις επί ιταλικού εδάφους, καθώς επικράτησε 3-1 της Βερόνα στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής της Serie A. Ανάσα για τους πρωταθλητές, αλλά και για τον Ρούντι Γκαρσιά χάρη στο εξαιρετικό παιχνίδι του συνήθη υπόπτου Κβαρατσχέλια, αλλά και του Πολιτάνο, με τον πρώτο να σκοράρει δις και τον τελευταίο να έχει ένα γκολ και μία ασίστ.

Στο 26’ ο Πολιτάνο άνοιξε το σκορ. Ο Ρασπαντόρι κινήθηκε από τα αριστερά, πάτησε περιοχή και έκανε τη σέντρα, με τον Ντι Λορένσο να μην βρίσκει την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον αμαρκάριστο συμπαίκτη που πλάσαρε από κοντά. Από σκόρερ έγινε δημιουργός στο 43’ ο 30χρονος άσος, ο οποίος έβγαλε την ομάδα του μπροστά και μοίρασε για τον Κβαρατσχέλια που ελίχθηκε και έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Μοντιπό. Στο 55’ ο Γεωργιανός έφυγε στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή και δεν… είδε κανέναν αντίπαλό του, πλάσαρε και έγραψε το 3-0, έχοντας πλέον 3 γκολ και 4 ασίστ σε 8 συμμετοχές στη φετινή Serie A.

Νάπολι – Μίλαν Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει ήδη τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Serie A, αλλά και για την αναμέτρηση Νάπολι – Μίλαν, στην οποία οι «παρτενοπέι» είναι το φαβορί.

Νίκη Νάπολι Ισοπαλία Νίκη Μίλαν 2.25 3.40 3.25

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Ρούντι Γκαρσιά προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 2.25. Το διπλό της Μίλαν δίνεται σε απόδοση 3.20, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.40.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.95, ενώ το Under 2,5 δίνει 1.87. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.72, ενώ το No Goal κινείται στο 2.05.

Με φόρα από το Βερολίνο

Η Νάπολι πήρε κομβική νίκη με 1-0 στο Βερολίνο κόντρα στην Ουνιόν για την τρίτη αγωνιστική του 3ου ομίλου του Champions League και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του θεσμού.

Ο αγώνας ήταν αρκετά ισορροπημένος, με τους Γερμανούς να κοιτάζουν στα μάτια τους πρωταθλητές Ιταλίας, παρότι βρίσκονται σε πολύ κακή φόρμα και προέρχονται από οκτώ σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ποιότητα των παικτών της Νάπολι έκανε τη διαφορά, με τον Κβαρατσχέλια στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης να κάνει την ασίστ για τον Τζιάκομο Ρασπαντόρι που έγραψε το τελικό 0-1. Η ομάδα του ιταλικού Νότου παραμένει αήττητη εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας πέντε από τα επτά παιχνίδια της.

Συντριβή στο Παρίσι

Η Μίλαν γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης του έκτου ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ μετά τη νίκη της Ντόρτμουντ απέναντι στη Νιουκάστλ.

Οι «ροσονέρι» στάθηκαν πολύ καλά για αρκετά λεπτά στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Λεάο να ξεχωρίζει στην επίθεση, αλλά εν τέλει υπέκυψαν στην ανωτερότητα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε. Τα γκολ για τη γαλλική ομάδα πέτυχαν οι Εμπαπέ, Κόλο Μουανί, με το τελικό 3-0 υπέρ των γηπεδούχων να διαμορφώνεται στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Λι Κανγκ-Ιν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Serie A στην ιστοσελίδα μας.

Το πάνω χέρι η Νάπολι

Μόλις 2 ήττες από τη Μίλαν για τη Νάπολι στα 17 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες για τη Σέριε Α (10 νίκες, 5 ισοπαλίες). Με πάνω από δύο γκολ έχουν λήξει τα 13 από τα 16 τελευταία Νάπολι – Μίλαν, ενώ αμφότερες σκόραραν στα 12 από αυτά. Έξι νίκες για τη Νάπολι, τρεις ισοπαλίες και τρεις νίκες για τη Μίλαν στα 12 πιο πρόσφατα. Να σημειωθεί ότι πάνω από τρία γκολ έχουν σημειωθεί τα 8 από αυτά.