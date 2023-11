Serie A: Οι αποδόσεις για το Λάτσιο - Ρόμα

Ήρθε η ώρα για το πρώτο Derby della Capitale! Λάτσιο και Ρόμα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Ολίμπικο», στο πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν. Αμφότερες έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχονται από δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε Φέγενορντ και Λέτσε αντίστοιχα.

Η Ρόμα κατάφερε να πετύχει απίθανη ανατροπή με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να πάρει σπουδαία νίκη απέναντι στη Λέτσε. Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο περίμενε μέχρι το 92’ για να ισοφαρίσει, με τον Αζμούν να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική πάσα του Ζαλέφσκι. Την ανατροπή ολοκλήρωσε μετά από δύο λεπτά ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος μάλιστα εξιλεώθηκε για την άστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Τέταρτο τρίποντο στα πέντε τελευταία παιχνίδια για τους «τζαλορόσι», οι οποίοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν βαθμολογικά. Να σημειωθεί ότι η Ρόμα αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Σλάβια Πράγας για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Η Λάτσιο προέρχεται από ήττα στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπολόνια. Οι «λατσιάλι» έμειναν στο -2 από τις πρώτες θέσεις, επιστρέφοντας στα άσχημα αποτελέσματα μετά τη νίκη επί της Φιορεντίνα.

Λάτσιο – Ρόμα αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Serie A, αλλά και για το ντέρμπι Λάτσιο – Ρόμα, με την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο να είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Νίκη Λάτσιο Ισοπαλία Νίκη Ρόμα 2.90 3.10 2.57

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη των «τζαλορόσι» προσφέρεται για προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 2.57. Η νίκη της Λάτσιο δίνεται σε απόδοση 2.90, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.10. Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 2.30, ενώ το Under 2,5 δίνει 1.62. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.93, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 1.82.

Πήρε ψυχολογία με τη Φέγενορντ

Σε ένα πολύ σημαντικό ματς για τον πέμπτο όμιλο του Champions League, η Λάτσιο επικράτησε της Φέγενορντ με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του αρχηγού της Τσίρο Ιμόμπιλε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Ο Ιταλός φορ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη Λάτσιο, αφού άνοιξε το σκορ απέναντι στη Φέγενορντ και πέτυχε το 200ό του τέρμα με τη φανέλα των «λατσιάλι». Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ιμόμπιλε πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 μετά από ασίστ του Φελίπε Άντερσον. Είναι χαρακτηριστικό πως από το 2016 που μετακόμισε στην «Αιώνια Πόλη» για λογαριασμό της Λάτσιο, μόνο εκείνος και οι Μέσι, Λεβαντόφσκι, Εμπαπέ και Κέιν έχουν σκοράρει 200 γκολ με έναν και μόνο σύλλογο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Serie A στην ιστοσελίδα μας.

Παράδοση υπέρ της Λάτσιο

Η Λάτσιο παραμένει αήττητη στα έξι τελευταία ντέρμπι με τη Ρόμα για το πρωτάθλημα, στα οποία είναι τυπικά γηπεδούχος (4-2-0). Πέντε από τα επτά πιο πρόσφατα Λάτσιο – Ρόμα για τη Σέριε Α με τυπικά γηπεδούχο την πρώτη έχουν λήξει No goal.

Στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, η Λάτσιο ήταν η μεγάλη νικήτρια με 1-0. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι είχε εκμεταλλευτεί το λάθος του Ιμπάνιεθ, ο οποίος άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του με δεύτερη κίτρινη κάρτα μόλις στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, και πήρε τη νίκη με το γκολ του Ζακάνι (65′).