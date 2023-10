Serie A: Οι αποδόσεις για το Ίντερ - Ρόμα

Ντέρμπι Ίντερ – Ρόμα επιφυλάσσει η δέκατη αγωνιστική της Serie A. H ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι υποδέχεται στο «Τζουζέπε Μεάτσα» τη φορμαρισμένη Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο σε μία αναμέτρηση από όπου θα βγουν πολλά συμπεράσματα για τις δύο ομάδες, καθώς θα είναι επιβαρυμένες από τις μεσοβδόμαδες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το Champions League και το Europa League αντίστοιχα.

Η Ίντερ κέρδισε στην έδρα της τη Σάλτσμπουργκ (2-1), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League και παρέμεινε αήττητη στον τέταρτο όμιλο, ισόβαθμη στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με τη Σοσιεδάδ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αλέξις Σάντσες, που «άνοιξε» τον δρόμο προς τη νίκη, με τον Γκλουχ να ισοφαρίζει προσωρινά για τη Σάλτσμπουργκ στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Εν τέλει, ο Τσαλχάνογλου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 64ο λεπτό χάρισε τη νίκη στους «νερατζούρι», για να «κλειδώσουν» το τρίποντο και να φτάσουν τους επτά βαθμούς.

Ίντερ – Ρόμα Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει ήδη τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Serie A, αλλά και για την αναμέτρηση Ίντερ – Ρόμα, στην οποία οι «νερατζούρι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ίντερ Ισοπαλία Νίκη Ρόμα 1.62 3.90 5.80

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάκι προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 1.62. Η νίκη της Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο δίνεται σε απόδοση 5.80, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.90. Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.95, ενώ το Under 2,5 δίνει 1.87. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.93, ενώ το No Goal κινείται στο 1.80.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το Τορίνο

Η Ίντερ πέρασε νικηφόρα (3-0) από την έδρα της Τορίνο και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, μετά την ήττα της Μίλαν από τη Γιουβέντους στο ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι «νερατζούρι» δυσκολεύτηκαν πολύ να διασπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος, αλλά μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και άνοιξαν το σκορ. Στο 59′ ο Ντάμφρις έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Τουράμ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι πέτυχε το 1-0. Στο 67′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου, ο Ατσέρμπι πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λαουτάρο με δεύτερη έκανε το 2-0 για το το 90ό του γκολ στη Serie A. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, o Ίλιτς ανέτρεψε τον Μκιταριάν εκτός περιοχής και ο Τσαλχάνογλου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Serie A στην ιστοσελίδα μας.

Χωρίς Μουρίνιο η Ρόμα

Η Ρόμα αγχώθηκε, αλλά στο φινάλε κατάφερε να πάρει την τρίτη διαδοχική φετινή της νίκη στη Serie A. Οι «τζαλορόσι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη Μόντσα, η οποία άντεχε με παίκτη λιγότερο ως το 90ό λεπτό, όταν ο Ελ Σααράουι λύτρωσε την ομάδα του (1-0). Στους 14 βαθμούς και την έκτη θέση, έστω και προσωρινά, ανέβηκε η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής μάλιστα αποβλήθηκε για τις χειρονομίες και την ειρωνεία προς τον πάγκο της Μόντσα. Ο «Special One» τιμωρήθηκε για ένα ματς, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι στον πάγκο στο ντέρμπι με την Ίντερ. Στον αγώνα με τη Μόντσα αποβλήθηκε και ο βοηθός του Μουρίνιο, Νούνο Σάντος, ούτε αυτός έχει δικαίωμα να καθίσει στον πάγκο. Η Ρόμα τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ, καθώς ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης αντιλήφθηκε εντολή προς τα ball boys να μην δίνουν την μπάλα γρήγορα στους παίκτες της Μόντσα μετά το γκολ του Ελ Σααράουι.

Πέντε νίκες για τους «νερατζούρι», επτά ισοπαλίες και έξι νίκες για τη Ρόμα στα 18 πιο πρόσφατα ντέρμπι στο Μιλάνο, με τα 14 από αυτά να συνοδεύονται από γκολ και για τις δύο ομάδες. Να σημειωθεί ότι προπονητής της Ίντερ διετέλεσε για μία διετία (2008-10) ο τεχνικός της Ρόμα, Ζοζέ Μουρίνιο, κατακτώντας το τρεμπλ το 2010. Η Ίντερ μετρά μόνο μία ήττα (πέρυσι εντός έδρας με 1-2) στα 12 τελευταία παιχνίδια της με τη Ρόμα και στις δύο έδρες για τη Σέριε Α (5-6-1).