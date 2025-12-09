ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σαλάχ επόμενη ομάδα αποδόσεις: Αυτή είναι το πρώτο φαβορί!💣🔥

Τι περνάει και η φετινή Λίβερπουλ… Σαν να μην της έφταναν όλα τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρόγραμμα αγώνων, γίνεται τώρα και αυτό με τον Σαλάχ και τον Σλοτ.

Η σχέση των δύο ανδρών έχει φτάσει σε τέλμα, πλέον αμφότεροι το δηλώνουν και δημόσια. Ο Αιγύπτιος σταρ, μετά το 3-3 με τη Λιντς, τόνισε πως ο σύλλογος τον εκθέτει, με τον Ολλανδό τεχνικό να τον αφήνει – βρίσκοντας σύμφωνη και τη διοίκηση – εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ στο champions league.

ΙΝΤΕΡ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
2.02 3.85 4.00

Σαλάχ επόμενη ομάδα αποδόσεις

Σαλάχ επόμενη ομάδα αποδόσεις

Εδώ, βέβαια, δεν είμαστε για να ξετυλίξουμε το γαϊτανάκι τού πώς έφτασε η Λίβερπουλ στο σημείο αυτό. Μόνοι τους τα έκαναν έτσι, μόνοι τους ας βρουν την άκρη. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για στοίχημα.

Όπως καταλαβαίνετε, τα σενάρια περί αποχώρησης του Μοχάμεντ Σαλάχ από την αγαπημένη του ομάδα όχι μόνο έχουν «φουντώσει». Κατακάθονται σαν ολόμαυρο «σύννεφο» στον ουρανό του «Άνφιλντ».

Να σημειωθεί, ωστόσο, πως ο ίδιος έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Το οποίο είναι πέρα για πέρα αμφίβολο αν θα εξαντλήσει. Ειδικότερα αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, η Novibet είναι εδώ, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες της να ποντάρουν στον επόμενο προορισμό του 33χρονου επιθετικού. Και η λίστα είναι άκρως ενδιαφέρουσα…

Επόμενη ομάδα Σαλάχ στοίχημα

Επόμενη ομάδα Σαλάχ στοίχημα

Να ξεκαθαρίσουμε, πως ο χρονικός ορίζοντας της εν λόγω αγοράς, είναι ο ερχόμενος Φεβρουάριος. Όταν, δηλαδή, οι μεταγραφές λίβερπουλ του Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί.

Εξού και ο φαβοριτισμός των «κόκκινων» στο 1.50. Απόδοση που, δεν αποκλείεται, να αλλάξει αρκετές φορές, ανάλογα και με τις εξελίξεις του ζητήματος.

Εντάξει, μετά βλέπουμε μία αραβική «πανδαισία», με ομάδες όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Ιτιχάντ, η Αλ Νασρ και πολλές άλλες. Καμία έκπληξη ως προς αυτό, την ώρα που στη λίστα φιγουράρουν και ορισμένες «ευρωπαίες», με την τιμή τους, πάντως, να είναι πολύ υψηλή. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Όπως και να ‘χει, δείτε την πρώτη 5άδα στο κουπόνι, ενώ, για να τσεκάρετε όλες τις αγορές, αρκεί να κλικάρετε σε κάποια από τις παρακάτω αποδόσεις.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ 3/2/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
Λίβερπουλ 1.50
Αλ Χιλάλ 5.00
Αλ Ιτιχάντ 8.00
Αλ Νασρ 9.00
Νάπολι 11.00

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα