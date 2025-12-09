Σαλάχ επόμενη ομάδα αποδόσεις: Αυτή είναι το πρώτο φαβορί!💣🔥

Τι περνάει και η φετινή Λίβερπουλ… Σαν να μην της έφταναν όλα τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρόγραμμα αγώνων, γίνεται τώρα και αυτό με τον Σαλάχ και τον Σλοτ.

Η σχέση των δύο ανδρών έχει φτάσει σε τέλμα, πλέον αμφότεροι το δηλώνουν και δημόσια. Ο Αιγύπτιος σταρ, μετά το 3-3 με τη Λιντς, τόνισε πως ο σύλλογος τον εκθέτει, με τον Ολλανδό τεχνικό να τον αφήνει – βρίσκοντας σύμφωνη και τη διοίκηση – εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ στο champions league.

Εδώ, βέβαια, δεν είμαστε για να ξετυλίξουμε το γαϊτανάκι τού πώς έφτασε η Λίβερπουλ στο σημείο αυτό. Μόνοι τους τα έκαναν έτσι, μόνοι τους ας βρουν την άκρη. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για στοίχημα.

Όπως καταλαβαίνετε, τα σενάρια περί αποχώρησης του Μοχάμεντ Σαλάχ από την αγαπημένη του ομάδα όχι μόνο έχουν «φουντώσει». Κατακάθονται σαν ολόμαυρο «σύννεφο» στον ουρανό του «Άνφιλντ».

Να σημειωθεί, ωστόσο, πως ο ίδιος έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Το οποίο είναι πέρα για πέρα αμφίβολο αν θα εξαντλήσει. Ειδικότερα αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, η Novibet είναι εδώ, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες της να ποντάρουν στον επόμενο προορισμό του 33χρονου επιθετικού. Και η λίστα είναι άκρως ενδιαφέρουσα…

Να ξεκαθαρίσουμε, πως ο χρονικός ορίζοντας της εν λόγω αγοράς, είναι ο ερχόμενος Φεβρουάριος. Όταν, δηλαδή, οι μεταγραφές λίβερπουλ του Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί.

Εξού και ο φαβοριτισμός των «κόκκινων» στο 1.50. Απόδοση που, δεν αποκλείεται, να αλλάξει αρκετές φορές, ανάλογα και με τις εξελίξεις του ζητήματος.

Εντάξει, μετά βλέπουμε μία αραβική «πανδαισία», με ομάδες όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Ιτιχάντ, η Αλ Νασρ και πολλές άλλες. Καμία έκπληξη ως προς αυτό, την ώρα που στη λίστα φιγουράρουν και ορισμένες «ευρωπαίες», με την τιμή τους, πάντως, να είναι πολύ υψηλή. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Όπως και να ‘χει, δείτε την πρώτη 5άδα στο κουπόνι, ενώ, για να τσεκάρετε όλες τις αγορές, αρκεί να κλικάρετε σε κάποια από τις παρακάτω αποδόσεις.