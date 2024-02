Ροντέο στο «Ολντ Τράφορντ»

Κυριακή με μεγάλα ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη και φυσικά το κουπόνι ΟΠΑΠ είναι γεμάτο ποδοσφαιρικες επιλογές. To Tip of the day powered by Pamestoixima.gr επικεντρώνεται στην Αγγλία και δη, στην αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προέρχονται από αγχωτική νίκη στην έδρα της Γουλβς, όπου παρότι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 3-1, εν τέλει χρειάστηκαν ένα γκολ στο 90+7′ για να πάρουν τους τρεις βαθμούς (4-3). Η Γουέστ Χαμ από την άλλη, περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος, αφού στα πέντε τελευταία ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης δεν έχει νίκη (0-4-1) στο στοιχημα. Στο πιο πρόσφατο μάλιστα έμεινε στο 1-1 με την Μπόρνμουθ εντός έδρας. Στη βαθμολογία πρέμιερ λιγκ, μόλις ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες και το σημερινό ματς είναι κομβικής σημασίας.