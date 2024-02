Ρίβερ - Μπόκα: Φαβορί οι γηπεδούχοι στο Superclásico

Αν ζητήσουμε από κάποιον που έχει έστω και ελάχιστη γνώση περί ποδοσφαίρου να μας πει 10 ντέρμπι μίσους που ξεχωρίζει στο παγκόσμιο στερέωμα, είμαστε σχεδόν βέβαιοι πως θα συμπεριλάβει μέσα σε αυτά το Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς.

Το επονομαζόμενο “Superclásico” είναι τόσο θελκτικό για τον casual θεατή, που μπορεί να μην έχει ξαναδεί ούτε ένα παιχνίδι των δύο ομάδων μέσα στη χρονιά και να μην γνωρίζει σχεδόν κανέναν παίκτη τους κι όμως θα καθίσει να το παρακολουθήσει. Τόσο μεγάλο είναι το hype.

Αμφότερες ιδρύθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα, καθώς η Ρίβερ δημιουργήθηκε το 1901 και η Μπόκα το 1905. Στη θεωρία, οι «μιγιονάριος» (Ρίβερ) εξέφραζαν περισσότερο την αστική τάξη και οι «χεϊνέσες» (Μπόκα) την εργατική, όμως οι κοινωνικές διαφορές του παρελθόντος μεταξύ των δύο μεγάλων οπαδικών βάσεων τείνουν να εκλείψουν.

Και αν κάποιος δεν έχει πειστεί από τα παραπάνω, μπορεί να παρακολουθήσει το πρώτο επεισόδιο της σειράς Football Stories Untold στο κανάλι της Kingbet στο Youtube για να καταλάβει από… πρώτο χέρι το τι εστί αργεντίνικο κλάσικο.

Το πρώτο φετινό παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (25/02) στις 22:00 στο «Μονουμεντάλ», σε μία αγωνιστική που περιλαμβάνει όλα τα ντέρμπι της χώρας στο κουπόνι ΟΠΑΠ.

Νέα εποχή στην Μπόκα Τζούνιορς

Στις 18 Δεκεμβρίου, η Μπόκα Τζούνιορς «άλλαξε σελίδα», καθώς ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε κέρδισε τις εκλογές για την προεδρία του συλλόγου. Ο θρύλος των «χεϊνέσες» συγκέντρωσε το 64% των ψήφων, έναντι 36% του Αντρές Ιμπάρα και βρίσκεται πλέον στο «τιμόνι» της Μπόκα. Παίκτης, αντιπρόεδρος για μία τετραετία και πλέον πρόεδρος ενός εκ των σπουδαιότερων ομάδων της Λατινικής Αμερικής.

Πρώτη κίνηση του Ρικέλμε, την οποία είχε προαναγγείλει κατά την προεκλογική περίοδο, ήταν να προσλάβει τον Ντιέγκο Μαρτίνες. Όχι τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, αλλά έναν συνεπώνυμό του, που έχει περάσει και αυτός από την Ελλάδα, ως ποδοσφαιριστής του Πιερικού και του Διαγόρα. Ο 45χρονος εντυπωσίασε στο β’ μισό του 2023 ευρισκόμενος στον πάγκο της Ουρακάν, οδηγώντας την “Globo” στα πλέι-οφ του Κόπα ντε λα Λίγκα.

Η περασμένη σεζόν ξεκίνησε με πολλές ελπίδες για την Μπόκα, όμως το φινάλε της στις αναλύσεις αγώνων δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών. Αρχές Οκτωβρίου ήταν μέσα στη διεκδίκηση του Κόπα Λιμπερταδόρες, του Κυπέλλου και ενός εισιτηρίου για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Λατινικής Αργεντινής. Τελικά δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της. Στο Λιμπερταδόρες έχασε στον τελικό από τη Φλουμινένσε, στο Κύπελλο έμεινε εκτός στα ημιτελικά από τη μετέπειτα νικήτρια Εστουδιάντες, ενώ απέτυχε να τερματίσει στην πρώτη τετράδα τόσο του Κόπα ντε λα Λίγκα όσο και της συνολικής βαθμολογίας.

Στις πρώτες 6 αγωνιστικές του τρέχοντος Κόπα ντε λα Λίγκα, η Μπόκα έχει πραγματοποιήσει μέτριο ξεκίνημα, με ρεκόρ 2-3-1. Η αλήθεια είναι πως η μέχρι τώρα εικόνα της δεν συνάδει με τα αποτελέσματα. Θα μπορούσε κάλλιστα, βάσει ευκαιριών, να έχει ακόμη δύο νίκες, ενώ και οι επιθετικοί της δείκτες στα στατιστικά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί. Βέβαια, ο κόσμος της ομάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και δεν αρκείται στην καλή εικόνα, ζητώντας άμεσα επιτυχίες.

Θέλουν τρόπαια και στο «Μονουμεντάλ»

Από την άλλη, η Ρίβερ κατάφερε να σηκώσει δύο τρόπαια μέσα στο 2023. Η χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τη Ρίβερ, που έκανε… περίπατο κατακτώντας με εμφατικό τρόπο το πρωτάθλημα, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και κόντρα στα προγνωστικά. Από τον Ιούλιο και μετά η ομάδα του Μαρτίν Ντεμικέλις πρόλαβε να αποκλειστεί από το Κόπα Λιμπερταδόρες, από το Κύπελλο Αργεντινής αλλά και το Κόπα ντε λα Λίγκα. Τα αρνητικά αποτελέσματα έφεραν γκρίνια προς το πρόσωπο του προπονητή, ο οποίος πάντως χαίρει στήριξης από τη διοίκηση.

Τουλάχιστον το έτος έκλεισε με θετικό τρόπο τόσο για τον 43χρονο τεχνικό όσο και για τους «μιγιονάριος», που κατέκτησαν το Τροφέο ντε Καμπεόνες (Σούπερ Καπ) επικρατώντας εύκολα 2-0 της νικήτριας του Κόπα ντε λα Λίγκα, Ροζάριο Σεντράλ. Στην offseason, η Ρίβερ άργησε να ενισχυθεί, όμως κατάφερε να προσθέσει δύο αξιόλογα «γρανάζια» στη μηχανή του Ντεμικέλις. Τον μπακ Σαντ’Άννα από την Ντεφένσα Χουστίσια και τον αξιόλογο χαφ Βιγιάγκρα από την Ταγιέρες.

Οι «μιγιονάριος» ξεκίνησαν τη σεζόν με ισοπαλία, ενώ στο 1-1 έμειναν και στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους απέναντι στην Μπάνφιλντ. Πάντως, η Ρίβερ παραμένει αήττητη έπειτα από 6 αγωνιστικές στο Κόπα ντε λα Λίγκα (3-3-0). Στα συν ο ενεργός ρόλος στο ροτέισον των μικρών Ρουμπέρτο και Μασταντουόνο, με τον τελευταίο να γίνεται μάλιστα ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Οι αποδόσεις του Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις της αναμέτρησης στις στοιχηματικές εταιρίες. Συγκεκριμένα, στη Stoiximan, η Ρίβερ προσφέρεται σε τιμές φαβορί για τη νίκη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 1.93. Αντίθετα, το διπλό παίζεται στο 4.25, ενώ η ισοπαλία στο 3.35.

Όσον αφορά τις αγορές των γκολ, τόσο το N/G όσο και το Under 2,5 πληρώνουν λιγότερο από το G/G και το Over 2,5, καθώς βρίσκονται στο 1.60 και το 1.70 αντίστοιχα. Από την άλλη, το να σκοράρουν και οι δύο δίνει 2.07 και το Over 2,5 2.37.