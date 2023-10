Προκριματικά EURO 2024: Οι αποδόσεις για το Ιρλανδία - Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδος επανέρχεται στην αρένα των προκριματικών του EURO 2024 και ετοιμάζεται να δώσει μία ακόμη μάχη, με στόχο την πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Το σύνολο του Γκουστάβο Πογέτ αντιμετωπίζει την Ιρλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/10, 21:45) και αποσκοπεί στο να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάει στην Ιρλανδία με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη απέναντι στο Γιβραλτάρ και θέλει πάση θυσία το διπλό για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην τελική φάση του επερχόμενου Euro που θα διεξαχθεί στη Γερμανία. Η Εθνική είχε ξεσπάσει μετά την κακή βραδιά στο Αϊντχόφεν κόντρα στην Ολλανδία, μετατρέποντας σε σάκο του μποξ το Γιβραλτάρ, επικρατώντας 5-0. Από δύο γκολ είχαν πετύχει οι Μαυροπάνος (23′, 82′) και Μασούρας (70′, 90’+1′), ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Πέλκας στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης.

Ιρλανδία – Ελλάδα Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την αναμέτρηση Ιρλανδία – Ελλάδα, στην οποία η «γαλανόλευκη» είναι το αουτσάιντερ.

Νίκη Ιρλανδία Ισοπαλία Νίκη Ελλάδα 2.55 3.00 3.10

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Γκουστάβο Πογέτ επί ιρλανδικού εδάφους, προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 3.10. Η νίκη της Ιρλανδίας, που μετρά μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα (απέναντι στο Γιβραλτάρ) δίνεται σε απόδοση 2.55, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.00.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 2.55 ενώ το Under 2,5 δίνεται στο 1.55. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 2.05, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 1.72.

Επιστροφή Κωνσταντέλια στις κλήσεις

Ο Γκουστάβο Πογέτ ανακοίνωσε την Τρίτη (3/10) την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με Ιρλανδία εκτός και Ολλανδία (16/10, 21:45) στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της έβδομης και όγδοης αγωνιστικής για την προκριματική φάση του Euro 2024. Στις κλήσεις του Ουρουγουανού τεχνικού επέστρεψε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος απουσίαζε από τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γιβραλτάρ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στα νέα πρόσωπα είναι επίσης, οι Σωκράτης Διούδης, Μανώλης Σάλιακας, Κώστας Γαλανόπουλος και Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος είχε κληθεί εκτάκτως στην αποστολή για τον αγώνα με το Γιβραλτάρ λόγω των απουσιών. Εκτός αποστολής έμεινε ο Τζορτζ Μπάλντοκ λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

• Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Διούδης

• Αμυντικοί: Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ρότα

• Μέσοι: Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Αλεξανδρόπουλος, Χατζηγιοβάνης, Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Σιώπης

• Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, Παυλίδης, Φούντας

Μπορείτε να διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά προκριματικών EURO 2024 στην ιστοσελίδα μας.

Να το κάνει όπως και στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, η Εθνική Ελλάδος είχε πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο στην OPAP Arena, καθώς είχε επικρατήσει 2-1 της Ιρλανδίας. Η ελληνική ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα και στα δύο ημίχρονα, πέτυχε δύο γκολ και έφτασε στο ζητούμενο που ήταν οι τρεις βαθμοί. Ο Μπακασέτας στο 14′ με πέναλτι άνοιξε το σκορ, οι Ιρλανδοί ισοφάρισαν στο 29′ με τον Κόλινς, αλλά ο Μασούρας στο 49′, έπειτα από καταπληκτική ασίστ του MVP Μπακασέτα, διαμόρφωσε το πολύτιμο 2-1. Η Ελλάδα είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι της, έφτιαξε ορισμένες κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατόρθωσε να «καθαρίσει» νωρίτερα το ματς, ενώ δέχθηκε γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα από μία αδράνεια στην άμυνα.

Θα παλέψει μέχρι τέλους η Ιρλανδία

Η Ιρλανδία θέλει οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, για να διατηρήσει τις λιγοστές ελπίδες που έχει για πρόκριση από τον όμιλο. Στο παιχνίδι με την Ολλανδία, παραλίγο να κάνει την έκπληξη, αλλά στο τέλος υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των «Οράνιε». Πολύ νωρίς στο ματς άνοιξε το σκορ η ομάδα του Στέφεν Κένι και συγκεκριμένα στο πέμπτο λεπτό με τον Ίντα, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, η Ολλανδία κατάφερε να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο στο 19ο λεπτό με τον Χάκπο.

Γενικότερα η Ολλανδία είχε τον έλεγχο και κρατούσε την μπάλα, με τους Ιρλανδούς να παίζουν κυρίως στις αντεπιθέσεις. Ο Βέγκχορστ στο 56’ έγραψε το 2-1 για τους «οράνιε», οι οποίοι κατάφεραν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού να κρατήσουν το προβάδισμα και να πάρουν μια σημαντική νίκη.

Η ιστορία λέει Ελλάδα

Αν λάβουμε υπόψιν την παράδοση των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, η Ελλάδα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Τις τέσσερις φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι αήττητο, έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μάλιστα, μέχρι την αναμέτρηση στην OPAP Arena και το γκολ του Κόλινς, η Ιρλανδία δεν είχε καταφέρει να σκοράρει απέναντι στην Εθνική μας ομάδα.

