Σάββας Σπανούδης Σάββας Σπανούδης

Προγνωστικά Eurovision 2026: Τι παίζουμε στον Β’ Ημιτελικό

eurovision 2026 στοιχήματα β ημιτελικός

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη ο 2ος ημιτελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Μετέχουν 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Jalla, από τις οποίες οι 10 θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου 16ης Μαΐου 2026. Εκεί θα συναντήσουν τις 10 που προκρίθηκαν από τον 1ο ημιτελικό, τις Big4 και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Σε αυτόν το 2ο ημιτελικό μετέχει το τρίτο φαβορί στα προγνωστικά Eurovision για να πάρει το βραβείο, η Δανία, αλλά και το τέταρτο, η Αυστραλία.

Τα δύο πρώτα φαβορί για να κερδίσουν τη Eurovision στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, Φινλανδία και Ελλάδα, προκρίθηκαν όπως αναμενόταν από τον 1ο ημιτελικό την Τρίτη, με την Ελλάδα μάλιστα να ανακοινώνεται πρώτη και τη Φινλανδία δεύτερη, σε τυχαία πάντα σειρά!

Οι 10 από τις 15 χώρες που συμμετέχουν στον 2ο ημιτελικό προσφέρονται με φαβορί το «ναι» στο στοίχημα Eurovision 2026 για πρόκριση στον τελικό, ενώ οι υπόλοιπες 5 με φαβορί το «όχι».

Τα φαβορί των εταιριών για πρόκριση στον τελικό είναι οι Αυστραλία, Δανία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα, Τσεχία, Νορβηγία.

Χώρα Απόδοση Πρόκρισης
Αυστραλία Δεν προσφέρεται
Δανία Δεν προσφέρεται
Ουκρανία Δεν προσφέρεται
Ρουμανία
1.01stoiximan
Βουλγαρία
1.18stoiximan
Κύπρος
1.22stoiximan
Αλβανία
1.25stoiximan
Μάλτα
1.18stoiximan
Τσεχία
1.30stoiximan
Νορβηγία
1.53stoiximan

Από την άλλη, αουτσάιντερ για πρόκριση στον τελικό στα προγνωστικά Γιουροβίζιον είναι οι Ελβετία (2.25), Λετονία (2.30), Αρμενία (2.35), Λουξεμβούργο (2.80), Αζερμπαϊτζάν (10.00).

Χώρα Απόδοση Πρόκρισης
Ελβετία
2.40stoiximan
Λετονία
2.07stoiximan
Αρμενία
2.40stoiximan
Λουξεμβούργο
2.70stoiximan
Αζερμπαϊτζάν
10.00stoiximan

Ανάμεσα στα φαβορί για πρόκριση στα προγνωστικά Eurovision 2026 δίνονται όπως είδαμε οι Δανία και Αυστραλία. Στο μεταξύ τους head 2 head ως το ποιος θα τερματίσει ψηλότερα στον 2ο ημιτελικό, επιλέγουμε την πιο εναλλακτική πρόταση των Σκανδιναβών, οι οποίοι προσφέρονται στο 1.75, έναντι 1.95 της Αυστραλίας.

Αγορά Απόδοση
Καλύτερη θέση H2H – Δανία VS Αυστραλία : Δανία
1.75stoiximan

Την πλευρά της Δανίας παίρνουμε και στην κόντρα της με την Ουκρανία, με το Før vi går hjem να πληρώνει 1.40 για να τερματίσει σε καλύτερη θέση από την ουκρανική συμμετοχή.

Υπενθυμίζουμε ότι την τελική κατάταξη του ημιτελικού στα Eurovision προγνωστικά 2026 θα τη μάθουμε μετά το πέρας του διαγωνισμού, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Μαΐου 2026.

Αγορά Απόδοση
Καλύτερη θέση H2H – Δανία VS Ουκρανία : Δανία
1.40stoiximan

Η Αρμενία είναι η μία από τις πέντε χώρες που δεν υπολογίζονται ως φαβορί για πρόκριση στον τελικό. Ο αποκλεισμός της ανέρχεται στο 1.53, μια εκδοχή που και κατά τη γνώμη μας δεν θα εκπλήξει στα προγνωστικά Γιουροβίζιον σε αυτόν τον αμφίρροπο δεύτερο ημιτελικό.

Αγορά Απόδοση
Πρόκριση Αρμενία: OXI
1.53stoiximan

Η Λετονία, πάλι, είναι αμφιλεγόμενη ως προς το αν περάσει ή μείνει εκτός. Για την ώρα δίνεται αουτσάιντερ για πρόκριση, στο 2.07, και εμείς εκτιμούμε πως έχει τα ποιοτικά στοιχεία για να συνεχίσει την πορεία της στο Eurovision 2026 στοίχημα και το Σάββατο.

Αγορά Απόδοση
Πρόκριση Λετονία: ΝΑΙ
2.07stoiximan

Φινλανδία eurovision 2026

Στοίχημα Eurovision 2026 – Β Ημιτελικός

Να σημειώσουμε ότι στον δεύτερο αυτόν ημιτελικό θα εμφανιστούν και οι Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Αυστρία, εκτός όμως συναγωνισμού όσον αφορά την πρόκρισή τους στον τελικό στα Eurovision προγνωστικά 2026. Και αυτό, διότι ως μέλη των Big 4 οι δύο πρώτες και ως διοργανώτρια η τρίτη, βρίσκονται απευθείας στον τελικό και ανάμεσα στις αποδόσεις νικητή Eurovision 2026.

Θα τραγουδήσουν ωστόσο ζωντανά στον ημιτελικό, για να έχουν και αυτά τα τραγούδια, όπως και τα δύο που είδαμε στον 1ο ημιτελικό της Τρίτης (Ιταλία, Γερμανία), μία ζωντανή προβολή μέχρι τον τελικό, όπως θα έχει συμβεί και με τις 20 χώρες που θα έχουν προκριθεί από τους δύο ημιτελικούς.

Εμείς, έχοντας βρεθεί μέσα στο «Βίνερ Στάντχαλε» στον ημιτελικό της Τρίτης, παρακολουθήσαμε από κοντά τη συμμετοχή της Ιταλίας. Ο Sal da Vinci μας βάζει μέσα σε μια παλιομοδίτικη μεν, ζωντανή και αισιόδοξη μεν αύρα με το Per Sempre Si, εξ ου και η αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο μέσα στο στάδιο, ο οποίος βέβαια δεν είναι πάντα και ένδειξη του ποιος θα πάρει υψηλή θέση στα προγνωστικά Eurovision.

Δες όλα τα Eurovision 2026 στοιχήματα

Ομως, ο 57χρονος τραγουδιστής έδειξε ότι έχει τα φόντα και την ενέργεια για να κερδίσει τον κόσμο. Το να τερματίσει η Ιταλία σε καλύτερη θέση από την Ουκρανία στον τελικό το βλέπουμε στο 1.70 στο Eurovision 2026 στοίχημα.

Αγορά Απόδοση
Καλύτερη θέση H2H Τελικός – Ιταλία VS Ουκρανία: Ιταλία
1.70stoiximan

