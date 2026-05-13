«Μάχες» για Final-4 και Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Σπουδαία παιχνίδια στο πρόγραμμα της ημέρας, με την Euroleague και τη Super League να ξεχωρίζουν.

Στη «Roig Arena» της Βαλένθια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα στο Game 5 των Playoffs (22:00) που θα κρίνει οριστικά την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρά τις δύο νίκες που πέτυχε επί ισπανικού εδάφους (67-68, 105-107), υπέστη αντίστοιχα δύο ήττες στο «T-Center» (87-91, 86-89) και θα χρειαστεί να νικήσει ξανά στην έδρα της Βαλένθια για να πάρει την πρόκριση.

Αυτό είναι το έκτο ιστορικά Game 5 σε σειρά Playoffs για το «τριφύλλι» που έχει τρεις νίκες και δύο ήττες στα προηγούμενα αντίστοιχα παιχνίδια.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 1(-1.5):1.90 1(+1.5):1.90

Στα Playoffs της Super League και την 5η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30) σε ένα παιχνίδι με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά όχι για τον τίτλο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν οριστικά κάθε ελπίδα μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ.

Για τον Ολυμπιακό ζητούμενο πλέον είναι η δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League καθώς με 62 βαθμούς ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ, αλλά καλείται να πάρει καλύτερα αποτελέσματα από τον αντίπαλό του καθώς υστερεί στην ισοβαθμία.

Όσο για τους «πράσινους» του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει ξανά για το γόητρό του, όπως συνέβη και με την ΑΕΚ, όπου ηττήθηκε στο φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-1).

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1:1.44 X4.30: 2:7.80

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (19:30) όπου κι εδώ ισχύει το μονόπλευρό βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς η «Ένωση» πανηγυρίζει ήδη την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου.

Οι «ασπρόμαυροι» που ισοβαθμούν με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση κυνηγούν τo εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και με 2/2 στις τελευταίες αγωνιστικές θα τερματίσουν στην προνομιούχο θέση.

Όσο για την ΑΕΚ, εδώ και λίγα 24ωρα γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας της και θέλει και στην Τούμπα να κάνει εμφάνιση πρωταθλήτριας.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1:1.74 X:3.65 2:4.95

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις κορυφαίες διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.