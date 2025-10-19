Πρέμιερ Λιγκ 2025-26: Ανατροπή στην ανατροπή στις αποδόσεις! 💣💥

Η Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγο διάστημα και ήδη έχουμε χορτάσει πλούσιο θέαμα. Πήραμε μια πρώτη γεύση στο πρόγραμμα αγώνων για το τι να περιμένουμε από τους διεκδικητές. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο έχουν εξελιχθεί σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν στη Stoiximan.

Για την κορυφή η Άρσεναλ

Τον Μάη του 2026, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η Πρέμιερ Λιγκ, θα συμπληρώνονται 22 χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα της Άρσεναλ. Οι «αήττητοι» της σεζόν 2003-2004 απέτυχαν πολλές φορές έκτοτε. Με τον Μικέλ Αρτέτα στη θέση του προπονητή οι «κανονιέρηδες», έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς θελκτικό ποδόσφαιρο, αλλά τρία χρόνια σερί τερματίζουν δεύτεροι.

Με κύριο συντελεστή την άμυνα της, η ομάδα του Ισπανού τεχνικού μετρά 6 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 8 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Στατιστικά που την τοποθετούν πρώτη στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ.

Παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και παίρνοντας καλά αποτελέσματα, οι «κανονιέρηδες» ελπίζουν να ήρθε επιτέλους η σειρά τους. Ως συνέπεια των εμφανίσεων τους στο γήπεδο, η απόδοση για επιστροφή τους στους τίτλους τοποθετείται στο 1.85, βάζοντάς τους στην πρώτη θέση των φαβορί.

Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025-26 1.80

Η επιστροφή της Σίτι σε απόδοση 4.50

Σχεδόν απογοητευτική θα χαρακτήριζε κάποιος την περασμένη χρονιά της Μάντσεστερ Σίτι. Της στοίχισε ξεκάθαρα ο τραυματισμός του Ρόδρι που την άφησε νωρίς εκτός διεκδίκησης του τίτλου, ενώ αποκλείστηκε πολύ νωρίς από το τσαμπιονς λιγκ. Καμία σχέση με την εικόνα του πρόσφατου παρελθόντος, ωστόσο η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να ξαναβρίσκει τον εαυτό της και μπαίνει για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, οι «πολίτες» βρίσκονται σε πολύ καλή φόρμα και δείχνουν ότι μπορούν να απειλήσουν εύκολα την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Στη 2η θέση τη λίστα των φαβορί, σε απόδοση που αγγίζει τον τετραπλασιασμό.

Μαν. Σίτι πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025-26 3.95

Στο 5.00 το «ριπίτ» της Λίβερπουλ

Το κλίμα μετά την απώλεια του Ντιόγκο Ζότα βάρυνε απότομα. Οι «κόκκινοι» έχουν ένα επιπλέον κίνητρο, για να αναρριχηθούν ξανά στην εγχώρια κορυφή. Να αφιερώσουν τον τίτλο στον αγαπημένο τους συμπαίκτη.

Στα αγωνιστικά, η Λίβερπουλ περνάει μία κρίση με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου μετράνε 3 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα από Κρίσταλ Πάλας, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτές οι ήττες, συνοδεύονται και από ακόμα μία στο Champions League κόντρα στη Γαλατασαράι.

Το οδυνηρό αυτό διάστημα για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στο κοινό της, το οποίο βλέπει τον σύλλογο να έχει πέσει στη 3η θέση της βαθμολογίας.

Εκτός από 3η στην κατάταξη, η Λίβερπουλ βρίσκεται και στην 3η θέση της λίστας των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025-26 5.00

Ακολουθεί η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια



Η όρεξη των «μπλε» άνοιξε μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που φάνταζαν. Με 11 βαθμούς στις 7 πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, και οι σκέψεις για κατάκτηση του πρωταθλήματος μοιάζουν υπερβολικές. Για αυτό και οι στοιχηματικές εταιρίες δίνουν στους Λονδρέζους την υψηλή αυτή απόδοση του 16.00.

Τσέλσι πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025-26 16.00

