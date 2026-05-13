Game 5 με… πράσινο Bet Builder πρόκρισης στη Βαλένθια και 0% γκανιότα στα Play Off

Μια από τις κορυφαίες σειρές στην ιστορία της EuroLeague ξεκαθαρίζει απόψε οριστικά στο παρκέ της «Roig Arena». Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους στο Game 5 επί ισπανικού εδάφους, μιας και οι Νυχτερίδες έκαναν break στο break και μετέφεραν ξανά τη σειρά στα δικά τους εδάφη. Το Τριφύλλι είχε δύο φορές την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για το Final-Four μέσω του Telekom Center, όμως τα αμυντικά λάθη τον πλήγωσαν σε απανωτά παιχνίδια.

Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός είναι από τις πιο κλειστές best-of-five σειρές στην ιστορία της EuroLeague, με μόλις 2,5 βαθμούς διαφορά ανά παιχνίδι να κρίνουν τον νικητή στα πρώτα τέσσερα ραντεβού. Κι όπως η Βαλένθια κατάφερε να κάνει το break μέσα από δυο θρίλερ, έτσι κι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει τη ρότα και να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη στην Ισπανία. Η «Roig Arena» άλλωστε μετατράπηκε σε τόπο ενθουσιασμού και αισιοδοξίας για τους Πράσινους, οι οποίοι προηγουμένως έκαναν το 2/2 μέσα από εντυπωσιακές ματσάρες.

Σε αμφότερα τα παιχνίδια ο Ναν εμφανίστηκε καταλυτικός με 20 πόντους μέσο όρο και είναι δεδομένο πως αν το χέρι του βρει ρυθμό, τότε οι πόντοι θα πέσουν ξανά βροχή στη Βαλένθια. Ο Αμερικανός ωστόσο, θα χρειαστεί συμπαραστάτες. Παίκτες σε βραδιά ισάξια με εκείνη του Χέιζ Ντέιβις στο Game 2, όταν ο Αμερικανός το πήρε πάνω του με 27 πόντους κι έκρινε το κορυφαίο ματς της σειράς στην παράταση. Τα μεγάλα ματς άλλωστε απαιτούν και ανάλογες εμφανίσεις από τα ονόματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αν και το σκοράρισμα δεν αποτελεί πανάκεια. O Παναθηναϊκός θα πρέπει μα ματώσει στην άμυνα, προκειμένου να βρεθεί στο Final-4 της Αθήνας, απέναντι στη Ρεάλ.

Η μάχη για το πρωτάθλημα μπορεί να κρίθηκε οριστικά την προηγούμενη αγωνιστική, όμως η κούρσα για το Champions League συνεχίζεται μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα ύστερα από δυο άγονα ματς απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ολυμπιακός έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερα παραγωγικός στα περισσότερα ματς του μίνι πρωταθλήματος κι έχει δείξει πως μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές ευκαιρίες για τους σέντερ φορ του, ακόμα κι αν αποτελέσματα πολλές φορές δεν έχουν αποτυπώσει την πλήρη εικόνα του στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και μαθηματικά 4ος, φάνηκε κάπως βελτιωμένος στην ήττα από την ΑΕΚ και έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει την εστία των γηπεδούχων, οι οποίοι θ χρειαστεί να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι, ώστε να μην χάσουν το τρένο του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον στόχο του να είναι πλέον η 2η θέση. Την προηγούμενη αγωνιστική η Ένωση κούνησε πρώτη την καρό σημαία στη Super League με ένα δραματικό τρόπο. Οι ισορροπίες ωστόσο παραμένουν εξαιρετικά λεπτές ενόψει των δυο τελευταίων στροφών. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι στην κατάταξη και κάθε πεταμένος βαθμός μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος στην προσπάθεια που κάνουν για να πάρουν το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ενόψει της επίσκεψης της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διατηρεί το αήττητο στα εντός έδρας ντέρμπι στα play-offs απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κόντρα στους Ερυθρόλευκους μάλιστα σταμάτησαν στα τρία γκολ, δείγμα της επιθετικής τους ικανότητας. Το γεγονός πως η ΑΕΚ είναι πλέον αδιάφορη βαθμολογικά μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι, σε ένα γήπεδο από το οποίο έχει αποχωρήσει νικήτρια μόλις μια φορά στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις.

