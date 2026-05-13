Game 5 για τον Παναθηναϊκό με Super έπαθλο* ανταμοιβής και 720 Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Kαι εγένετο Game 5! Παναθηναϊκός και Βαλένθια προσφέρουν την πιο συναρπαστική σειρά Playoffs των τελευταίων ετών! Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην Roig Arena, για 5η και τελευταία φορά, με στόχο τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός με τα δύο διπλά στην Ισπανία έμοιαζε να έχει το πάνω χέρι στη σειρά, όμως η Βαλένθια κατόρθωσε να ισοφαρίσει το σκορ στην Αθήνα. Οι δύο ομάδες δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να υπερασπιστούν την έδρα τους, δείγμα της ανταγωνιστικότητας και της δυσκολίας των Playoffs της Ευρωλίγκας.

Οι πράσινοι ταξιδεύουν στην Ισπανία με στόχο τη νίκη-πρόκριση στο Final Four που διοργανώνεται στην έδρα τους, με μόνη απουσία, αυτή του Κώστα Σλούκα. Η Βαλένθια, η οποία έχασε στο πρωτάθλημα, από τη Μπασκόνια, θα παραταχθεί με απουσίες (Πουέρτο, πιθανώς και τον Κι) και ελπίζει να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο μεγάλο ραντεβού.

