Premier League: Οι αποδόσεις για το Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι

Τα βλέμματα των φίλων της Premier League στρέφονται στο Λονδίνο αυτή την Κυριακή. Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στο πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν. Αμφότερες έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχονται από δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε Τότεναμ και Μπόρνμουθ αντίστοιχα.

Η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου και έσπασε το αήττητο της Τότεναμ. Στην επιστροφή του Ποτσετίνο στο «Tottenham Hotspur Stadium», οι «μπλε» επικράτησαν με 4-1 της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου, η οποία από το 55ο λεπτό της αναμέτρησης έπαιζε με εννέα παίκτες, αλλά πάλεψε για το θετικό αποτέλεσμα σχεδόν μέχρι το φινάλε. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Τσέλσι ήταν ο Τζάκσον, που βρήκε τους χώρους λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος της Τότεναμ και έκανε χατ-τρικ, με τον Σενεγαλέζο επιθετικό να φτάνει τα έξι γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα, η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από την επιβλητική εντός έδρας νίκη απέναντι στην Μπόρνμουθ, την οποία διέλυσε με 6-1 και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση της κατάταξης. MVP για την ομάδα του Γκουαρντιόλα ήταν ο Ντοκού, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 30′ και έδωσε δύο ασίστ σε Σίλβα και Ακάνζι για το 3-0 του ημιχρόνου. Οι Φόντεν (64′), Σίλβα (84′) και Άκε (88′) ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο των πρωταθλητών, με τον Σινίστερα απλώς να μειώνει σε 4-1 για τους φιλοξενούμενους στο 74ο λεπτό.

Να σημειωθεί ότι ο παράγοντας «κούραση» μπορεί να επηρεάσει τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αντιμετωπίζει την Τετάρτη τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει ήδη τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Premier League, αλλά και για την αναμέτρηση Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία οι «πολίτες» είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Τσέλσι Ισοπαλία Νίκη Μάντσεστερ Σίτι 5.00 3.85 1.70

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 1.70. Η νίκη της Τσέλσι δίνεται σε απόδοση 5.00, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.85. Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.80, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.05. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.75, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 2.00.

Η ιστορία λέει Σίτι

Καμία από τις 16 τελευταίες συναντήσεις τους για το πρωτάθλημα δεν έληξε ισόπαλη. Η Τσέλσι μετρά πέντε νίκες και έντεκα η Μάντσεστερ Σίτι. Να σημειωθεί ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος είναι πλέον κάτοικος Λονδίνου, παραμένει ο τελευταίος Άγγλος της Σίτι που σκόραρε κόντρα στην Τσέλσι σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Τελευταία νίκη της Τσέλσι επί της Σίτι ήταν ο τελικός του Champions League το 2021. Έκτοτε oι «πολίτες» μετρούν έξι σερί τρίποντα, όλες με μηδέν παθητικό. Οι τέσσερις εξ αυτών ήταν για το πρωτάθλημα. Ιστορικά, η Σίτι δεν είχε σημειώσει ποτέ πέντε σερί νίκες σε επίπεδο πρωταθλήματος απέναντι στους «μπλε».

Γεγονός είναι μάλιστα ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει ηττηθεί οκτώ φορές στην καριέρα του από την Τσέλσι. Πλην της Λίβερπουλ, καμία ομάδα δεν τον έχει κερδίσει περισσότερες φορές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Premier League στην ιστοσελίδα μας.

Στην τελευταία αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Γκράχαμ Πότερ βρισκόταν ακόμα στον πάγκο των «μπλε». Η Μάντσεστερ Σίτι είχε πάρει σημαντική νίκη με 1-0 επί της Τσέλσι για τη 19η αγωνιστική της Premier League, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να βρίσκει το πολύτιμο γκολ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ριγιάντ Μαχρέζ.