Premier League: Οι αποδόσεις για το Νιουκάστλ - Άρσεναλ

Η 11η αγωνιστική της Premier League μας επιφυλάσσει το ντέρμπι Νιουκάστλ – Άρσεναλ, σε ένα παιχνίδι όπου ο παράγοντας «κούραση» θα παίξει σημαντικό ρόλο για τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες προέρχονται από τα μεσοβδόμαδα παιχνίδια για το Carabao Cup απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γουέστ Χαμ αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι στην τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στο «Σεντ Τζέιμσις Παρκ», η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε πάρει μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0. Ο Έντεγκααρντ είχε ανοίξει το σκορ στο 14′ και o Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 71′, με την ομάδα του Έντι Χάου να έχει δύο δοκάρια και την Άρσεναλ ένα.

Νιουκάστλ – Άρσεναλ Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή της Premier League, αλλά και για την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Άρσεναλ, στην οποία οι «κανονιέρηδες» είναι το οριακό φαβορί.

Νίκη Νιουκάστλ Ισοπαλία Νίκη Άρσεναλ 2.80 3.50 2.47

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η εκτός έδρας νίκη της ομάδας του Μιγκέλ Αρτέτα προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 2.47. Η νίκη της Νιουκάστλ δίνεται σε απόδοση 2.80, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.50.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.83, ενώ το Under 2,5 δίνει 1.98. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.65, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 2.15.

Πήρε φόρα από τη Γιουνάιτεντ

Η Νιουκάστλ μπορεί να παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, ωστόσο παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο απέναντι σε μια Γιουνάιτεντ χωρίς αρχή, μέση και τέλος, πήρε «εκδίκηση» για τον περσινό χαμένο τελικό του Carabao Cup και πανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό, με τον Αλμιρόν να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Λιβραμέντο, στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αντρέ Ονάνα, με τη Νιουκάστλ να κλείνει το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, αφού στο 36′ ο Χολ διαμόρφωσε το 0-2 υπέρ των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Έντι Χάου πέτυχε και τρίτο γκολ, αφού στο 60′ ο Γουίλοκ έφυγε στην αντεπίθεση και με υπέροχο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-3, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Carabao Cup.

Γκέλαρε στο «Μολινό»

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που διεξήχθη στο «Μολινό», Γουλβς και Νιουκάστλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 για τη δέκατη αγωνιστική της Premier League. Παρόλο που προηγήθηκαν δυο φορές στο σκορ, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας και έπεσαν θέση στη βαθμολογία, βγαίνοντας εκτός πεντάδας. Από την άλλη, η Γουλβς ανεβαίνει σταδιακά και… αγνοεί την ήττα εδώ και πέντε αγωνιστικές, έχοντας τρεις ισοπαλίες και δυο νίκες.

Το σκορ άνοιξε η Νιουκάστλ στο 22’ με τον Γουίλσον, ενώ ο Λεμινά έφερε το ματς στα ίσια τους γηπεδούχους στο 36’. Ο Γουίλσον «χτύπησε» ξανά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και με πέναλτι σημείωσε το 1-2. Οι «Λύκοι» όμως ήταν αποφασισμένοι να μη χάσουν και στο 71’ με τον Χουάνγκ πέτυχαν το 2-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη Σέφιλντ

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Άρσεναλ στην έδρα της κόντρα στην ουραγό της βαθμολογίας Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και επικράτησε εύκολα με 5-0, στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Ενκέτια έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Αρτέτα στο 28ο λεπτό έπειτα από όμορφη ασίστ του Ράις, με το 1-0 να είναι και το σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Στο 51′, ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ επτά λεπτά αργότερα έκανε το 3-0, πετυχαίνοντας χατ-τρικ. Στο 88′, ο Βιέιρα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι «έγραψε» το 4-0, με τον Τομιγιάσου να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+7′, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.