Premier League: Οι αποδόσεις για το Μπράιτον - Λίβερπουλ

Τα βλέμματα των φίλων της Premier League στρέφονται στο Μπράιτον την Κυριακή. Μπράιτον και Λίβερπουλ, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «AmEx» για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν, με κεντρικό πρόσωπο βέβαια τον άσο των «ρεντς», Αλέξις Μακ Άλιστερ, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά στο σπίτι που τον φιλοξένησε για τέσσερα χρόνια. Ο Αργεντίνος άσος υπηρέτησε την Μπράιτον από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, εκτόξευσε την καριέρα του και η πρόταση της Λίβερπουλ τον έφερε στο «Άνφιλντ». Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες την περασμένη αγωνιστική. Η μεν Μπράιτον γνώρισε «βαριά» ήττα από την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ με 6-1, ενώ η δε Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα τη φετινή σεζόν από την Τότεναμ, σε ένα παιχνίδι που κλήθηκε να αντιμετωπίσει με εννιά παίκτες την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.

Μόλις δύο νίκες έχει πανηγυρίσει η Μπράιτον σε έντεκα αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ σε επίπεδο Πρέμιερ Λιγκ (2-3-7). Η τελευταία ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είχε κερδίσει τη Λίβερπουλ με 3-0 στην αναμέτρηση του δευτέρου γύρου της Premier League. Τα γκολ για τους «γλάρους» είχαν πετύχει οι Μαρτς και Γουέλμπεκ, που είχαν βάλει την υπογραφή τους σε μια κυρίαρχη εμφάνιση.

Μπράιτον – Λίβερπουλ Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Premier League, αλλά και για τον αγώνα Μπραίτον – Λίβερπουλ, στον οποίο οι «Reds» είναι τα φαβορί.

Νίκη Μπράιτον Ισοπαλία Νίκη Λίβερπουλ 2.92 4.05 2.15

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 2.15. H Μπράιτον που δεν βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση δίνεται σε απόδοση 2.92. Η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 4.05.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.37, ενώ το Under 2,5 3.15. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1..34, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 3.10.

Πήρε ψυχολογία στο Europa League η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επιβλήθηκε με 2-0 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο “Άνφιλντ” και με το 2/2 έγινε και τυπικά το απόλυτο αφεντικό στον πέμπτο όμιλο του Europa League.

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό και ορισμένους αναπληρωματικούς ακόμα στο αρχικό σχήμα, οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα και δημιουργούσαν διαρκώς κινδύνους στην εστία των Βέλγων. Στο τέλος του πρώτου μέρους ο Ράιαν Χράφενμπερχ σημείωσε το πρώτο γκολ του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου ο Ντιόγκο Ζότα.

Να βρει τα πατήματά της η Μπράιτον

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι γνώρισε «βαριά» ήττα στο Μπέρμιγχαμ, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της έβδομης αγωνιστικής. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς που πέτυχε χατ τρικ, οι «χωριάτες» συνέτριψαν 6-1 στο «Βίλα Παρκ» την αντίπαλο της ΑΕΚ στον δεύτερο όμιλο του Europa League και πανηγύρισαν το τρίτο σερί «τρίποντό» τους στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς μέσα σε διάστημα δώδεκα λεπτών στο πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν 3-0, πριν ο Ανσού Φάτι μειώσει για την Μπράιτον στο 50΄. Όμως, οι ελπίδες των φιλοξενούμενων για την ανατροπή εξανεμίστηκαν στο 65ο λεπτό, όταν ο Γουότκινς πέτυχε το τρίτο γκολ του στο ματς, με το οποίο η Άστον Βίλα ανέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων. Ο Τζέικομπ Ράμσεϊ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 5-1 στο 85΄, ενώ ο Ντάγκλας Λουίζ διαμόρφωσε το τελικό 6-1 στις καθυστερήσεις.

Να επιστρέψει στις νίκες η Λίβερπουλ

Η συγκλονιστική προσπάθεια της Λίβερπουλ στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι «κόκκινοι» δεν είχαν ούτε την τύχη με το μέρος τους και με το αυτογκόλ του Μάτιπ στο 90΄+6 τα σπιρούνια πήραν τη μεγάλη νίκη με 2-1. Παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 26΄ (αποβολή Τζόουνς) και δεχόμενη πρώτη γκολ από τον Σον στο 36΄, η Λίβερπουλ κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Χάκπο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχασε και τον Ντιόγκο Ζότα στο 69΄ με δεύτερη κίτρινη και παρότι έπαιζε με εννιά παίκτες κρατούσε το βαθμό μέχρι το 90΄+6, όταν με το αυτογκόλ του Μάτιπ η Τότεναμ ήταν αυτή που πανηγύρισε.

Από την πλευρά του, έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών και των υπευθύνων του VAR στον αγώνα με την Τότεναμ ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο προπονητής των «κόκκινων» έβλεπε την ομάδα του για 96 λεπτά να κρατά την ισοπαλία, παρότι αγωνιζόταν με 9 παίκτες, ωστόσο στο φινάλε η τύχη τής γύρισε την πλάτη. Ο Γερμανός τεχνικός στις δηλώσεις που έκανε στάθηκε στο γκολ του Ντίας το οποίο δεν μέτρησε μετά τη χρήση του VAR, στην αποβολή του Ζότα, αλλά και στη συγκλονιστική προσπάθεια των παικτών του σε ολόκληρη τη διάρκεια του ντέρμπι της έβδομης αγωνιστικής της Premier League.