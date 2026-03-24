Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την απομάκρυνση από την τεχνική ηγεσία του «γνώριμου» Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος δεν πρόλαβε να συμπληρώσει 33 αγώνες στον πάγκο της.

Υπήρξαν έντονες φήμες απόλυσης πριν το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια και επιβεβαιώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο κουπόνι, με την ομάδα από την Ανδαλουσία να χάνει 2-0 εντός έδρας.

Σε τι απόδοση βρίσκουμε για να υποβιβαστεί η Σεβίλλη; H Winmasters δίνει την απάντηση προσφέροντας σε ικανοποιητική τιμή τη συγκεκριμένη αγορά.

Οι πιθανότητες υποβιβασμού της Σεβίλλης

‘Ετσι η Σεβίλλη έπεσε στη 15η θέση, μόλις στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού στη βαθμολογία της La Liga και οφείλει να αλλάξει ρότα προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από 29 αγωνιστικές έχει αποσπάσει μόλις 31 πόντους, με το πρόβλημά της να εντοπίζεται στο κομμάτι της αναχαίτισης. Συγκεκριμένα, έχει τη χειρότερη άμυνα στη La Liga, με 49 τέρματα παθητικό.

Προ πυλών ο Γκαρθία Πλάθα

Πέρα από το αγωνιστικό και με δεδομένο το άκρως απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί μετά τη διακοπή «τρέχει» για να κλείσει αξιόπιστη λύση για τον πάγκο, με τα τελευταία ρεπορτάζ να φέρνουν στην Ανδαλουσία τον προπονητή ειδικών αποστολών Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ο οποίος εμφανίζεται ως πρώτο φαβορί για να αναλάβει.

Πέρα από τον Πλάθα, στο τραπέζι υπάρχει και το όνομα του Μανόλο Χιμένεθ, βέβαια ως μεγάλο αουτσάιντερ.

Πόσο δίνει να υποβιβαστεί η Σεβίλλη

Με την απόσταση από τη ζώνη υποβιβασμού να είναι μικρή, η Σεβίλλη οφείλει να βελτιωθεί για να αποφύγει το χειρότερο σενάριο.

Λόγω της προβληματικής εικόνας της τη φετινή σεζόν, βρίσκεται μέσα στη συζήτηση για να πέσει κατηγορία, εκεί όπου θεωρητικά καταδικασμένη είναι η ουραγός Οβιέδο.

Μάλιστα, η winmasters προσφέρει σε απόδοση 4.50 το να υποβιβαστούν οι Ανδαλουσιάνοι.