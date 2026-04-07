«Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις»…

Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο λιμάνι και οδήγησε τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στην κορυφή της ελληνικής… σκηνής.

Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει βγάλει διαρκείας… ζωής με τους «ερυθρόλευκους» και το ενδεχόμενο αποχώρησής του είναι ορατό.

Μάλιστα η Betsson δεν διστάζει να προσφέρει αγορά σχετικά με την παραμονή του Ισπανού προπονητή ή όχι στους Πειραιώτες, με το σχετικό bet να έχει χρονικό περιθώριο έως τις 7 Ιουνίου.

Έχασαν τον δρόμο οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μίνι κρίση και ρεαλιστικά κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου στη Stoiximan Super League πριν καν ολοκληρωθεί η 3η αγωνιστική των πλέι οφ.

Μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ έπεσε στο -5 από την κορυφή στη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ, ενώ ακολουθεί η δοκιμασία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο πρόγραμμα αγώνων.

Ενδεχομένως σε νέο στραβοπάτημα η απόσταση να αυξηθεί. Υπενθυμίζουμε πως οι ερυθρόλευκοι αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά του Κυπέλλου και δεν πέτυχαν την υπέρβαση στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Στον… αέρα η παραμονή του Ισπανού

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε το συμβόλαιο με τους Πειραιώτες τον περασμένο Δεκέμβριο υπογράφοντας επέκταση έως το καλοκαίρι του 2027 με γερή αύξηση αποδοχών.

Ωστόσο το κάκιστο πρόσωπο που βγάζει η ομάδα έχει φέρει στο προσκήνιο σενάρια αποχώρησής του. Εξάλλου ο Ολυμπιακός έμεινε «άσφαιρος» για τρία συναπτά εντός έδρας ματς στα προγνωστικά, κάτι που είχε να γίνει από το μακρινό 1970, μιλάμε δηλαδή για αρνητικό ρεκόρ 56 ετών!

Πόσο δίνει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ

Όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά το σενάριο να αποχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, γεγονός που αποτυπώνεται με το πιο πειστικό τρόπο στην σχετική αγορά στοιχήματος που προσφέρει η Betsson.

Συγκεκριμένα βρίσκουμε στην ίδια απόδοση να μείνει ή να φύγει ο Ισπανός τεχνικός, στο 1,85.