Ποιον πλέι-μέικερ θέλει από το ΝΒΑ ο Ολυμπιακός – Τι είπε ο Μαμουκελασβίλι για NBA και Παναθηναϊκό🏀

Kingbet Πάρε Βάλε

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν τη 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Σχόλια για τα «Παράθυρα»: Τι έκανε καλά η Εθνική και κέρδισε Πορτογαλία και Ρουμανία. Πώς ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στα δύο ματς μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό.
Πώς ετοιμάζονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια με Φενέρ και Βαλένθια αντίστοιχα.

Τι είπε πριν από λίγες ώρες στη κάμερα του «ΠΑΡΕ ΒΑΛΕ» ο πάουερ-φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Ρεπορτάζ:

  • Ποιον πλέι-μέικερ έχει στοχεύσει από το ΝΒΑ ο Ολυμπιακός;
  • Τι ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη για τη συνέχεια;
  • Πώς ο Παναθηναϊκός από τις άσχημες εμφανίσεις έφτασε περίπου στο άλλο άκρο;
  • Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να αποκτήσει σταθερότητα;

