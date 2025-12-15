ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ψηλοί για ΟΣΦΠ & ΠΑΟ; Τι έγινε στο Περιστέρι με Μπαρτζώκα και κόσμο;🏀

Kingbet Πάρε Βάλε

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν τα πεπραγμένα της εβδομάδας που πέρασε.

Ανάλυση επερχόμενης «διαβολοβδομάδας» και των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού (με Φενέρ, Χάποελ) και του Ολυμπιακού (με Βαλένθια, Βιλερμπάν).

Ρεπορτάζ:
-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ψάχνουν ή θα ψάξουν για ψηλό; Πώς έχουν τα δεδομένα; Ποιοι είναι ή θα γίνουν διαθέσιμοι; Τι ισχύει για Κρις Σίλβα;
-Υπάρχει περίπτωση να έρθει από τα μέρη μας ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ιρλ, που «κόπηκε» από τους Πέισερς;
-Όλος ο κόσμος ρωτάει για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Υπάρχει περίπτωση να φύγει από τους Σανς, όπου παίζει ελάχιστα;
-Ο ΠΑΟΚ έχει μπει πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παιχνίδι. Τι άλλο ετοιμάζει;

