Περικλή, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα; – Λ. Μητσόπουλος | ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ #4

Kingbet Γέλα Όπως Είσαι

Με εορταστικό outfit η Μαρία και με ugly Christmas sweater ο Λευτέρης, μας υποδέχονται στο 4ο επεισόδιο του “ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ”. Αν είσαι φαν της σειράς, θα ξέρεις ότι ακολουθεί η προβολή των πιο καμμένων viral βίντεο (και ο ίσως πιο καμμένος ακόμα σχολιασμός τους)

Ο ψυχαναγκασμός με τα ίσια παπούτσια, το… υποβρύχιο μπάσκετ και η γνωστή παγίδα που μπερδεύεις τσίπουρο με νερό (έλα, παραδέξου το, το έχεις πάθει).

Ο Περικλής από την άλλη μιλάει για ποδόσφαιρο με σουβλάκι πρόβατο, λουκάνικο και μπίρα ενώ ζαχαρώνει τη Μαρία για άλλη μία φορά (τι πιο σύνηθες να συμβεί, θα έλεγε κανείς).

