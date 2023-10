Παρί Σεν Ζερμέν – Μίλαν: Στο 1.78 ο άσος των Παριζιάνων

Ματσάρα στο Παρίσι για την τρίτη αγωνιστική του Champions League (25/10, 22:00). Η δεύτερη του έκτου ομίλου Παρί Σεν Ζερμέν, υποδέχεται την τρίτη Μίλαν σε μία μονομαχία που θα δώσει άλλο τόνο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι Γάλλοι ψάχνουν αντίδραση για πολλούς λόγους. Ένας από τους πιο σημαντικούς; Για να μπορέσουν να ισορροπήσουν την κατάσταση μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Νιουκάστλ στην Αγγλία την προηγούμενη αγωνιστική με 4-1.

Από την άλλη πλευρά, οι Μιλανέζοι δεν έχουν πάρει νίκη στο φετινό Champions League. Μετρούν μόλις δύο πόντους με δύο ισοπαλίες, πράγμα που κάνει την ανάγκη για το τρίποντο επιτακτική.

Παρί Σεν Ζερμέν – Μίλαν: Οι αποδόσεις

Οι αποδόσεις έχουν γίνει γνωστές στις στοιχηματικές εταιρίες. Φαβορί για να πάρει τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν καθώς ο άσος στη Stoiximan είναι στο 1.78. Από την άλλη το διπλό είναι στο 4.45, ενώ το «Χ» στο 3.85 στο Παρί Σεν Ζερμέν – Μίλαν.

Παρί Σεν Ζερμέν Ισοπαλία Μίλαν 1.78 3.85 4.45

Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποδόσεις στα Over και Under. Συγκεκριμένα, τα τρία τελευταία παιχνίδια των Γάλλων έχουν λήξει με τουλάχιστον τρία τέρματα, ενώ τα τελευταία 5/6 των Ιταλών με λιγότερα από τρία. Το Over 2.5 δίνει 1.72 στη Stoiximan, ενώ το Under 2.5 είναι στο 2.12.

Η «σφαλιάρα» από τη Νιουκάστλ να την ξυπνήσει

Χωρίς δεύτερη σκέψη, λίγοι φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν ή και κανένας θα περίμεναν η ομάδα τους όχι μόνο να χάσει στην Αγγλία από τη Νιουκάστλ, αλλά να διασυρθεί. Οι Γάλλοι έχασαν με 4-1 από τις «καρακάξες» και έκαναν τους οπαδούς της ομάδας να ξεχάσουν το καλό ξεκίνημα του κλαμπ τη φετινή σεζόν.

Η Παρί την πρώτη αγωνιστική κέρδισε με 2-0 την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην «Πόλη του Φωτός», ωστόσο πλέον έχει μείνει στους τρεις πόντους και χρειάζεται τη νίκη επιτακτικά.

Στα τελευταία παιχνίδια, η επίθεση της Παρί πετάει… φωτιές αφού έχει σκοράρει τρία γκολ κόντρα στη Ρεν και τρία γκολ, επίσης, εντός έδρας απέναντι στο Στρασβούργο με τον Εμπαπέ και την παρέα του να περιμένουν τη Μίλαν με ανυπομονησία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Champions League.

Να βάλει επιτέλους ένα γκολ!

Την προηγούμενη σεζόν, η Μίλαν έδειξε ότι έχει επανέλθει για τα καλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League, εκεί που γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ίντερ. Φέτος; Μηδέν εις το πηλίκο στον επιθετικό απολογισμό της! Το σύνολο του Στέφανο Πιόλι δεν έχει σκοράρει ούτε ένα τέρμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές και εκτός από την πρώτη νίκη, ψάχνει στο Παρίσι και το πρώτο γκολ.

Αν ψάξετε ενδιαφέρον στις πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, δεν θα βρείτε. Ο λόγος; Το μόνο παιχνίδι που έχουν παίξει Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν τα τελευταία χρόνια είναι μία φιλική αναμέτρηση το 2012, ενώ το αμέσως προηγούμενο χρονολογείται το 2001 όταν σε διπλές αναμετρήσεις για την πρώτη τη τάξει διοργάνωση της Ευρώπης είχαν αγωνιστεί μεταξύ τους δύο φορές. Και τα δύο παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα (1-1).

