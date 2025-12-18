ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις: Οριακή «μάχη» με σούπερ bet builder!💣💥

Είναι από τις αναμετρήσεις που δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στη βαθμολογία ελλάδα. Ειδικά στα υψηλά «στρώματα». Το παιχνίδι της «Τούμπας» την Κυριακή ή θα διατηρήσει τον ΠΑΟΚ σε απόσταση βολής από την κορυφή ή ο Παναθηναϊκός θα μπλέξει για τα καλά, μέχρι και για τη «μάχη» της 4άδας.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 5.50 1.08

Το 90λεπτο ενδείκνυται για στοίχημα και εδώ θα κάνουμε μία μικρή βόλτα στις κορυφαίες επιλογές που ξεχωρίσαμε. Πάμε να τα πάρουμε ένα ένα…

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Με το που άνοιξε το σετ στη Stoiximan, ο άσος βρέθηκε ελάχιστα κάτω από τον διπλασιασμό. Όσο πλησιάζουμε, βέβαια, προς τη σέντρα, τον έχει ξεπεράσει. Παρ΄ όλα αυτά, παραμένει σε θέση ξεκάθαρου φαβορί…

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2.02 3.40 3.85

Ντέρμπι είναι, τα πάντα ανοιχτά είναι, οπότε λογικό κάποιος να θέλει να αποφύγει τα σημεία στα προγνωστικά ελλάδα. Σχετικά με τα γκολ, οι μπουκς βλέπουν μεν λίγα τέρματα, αλλά και τις δύο ομάδες να βρίσκουν δίχτυα.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Δεν είστε λίγοι εσείς, προφανώς, που καταπιάνεστε με ειδικά στοιχήματα και bet builder. Η αναμέτρηση ενδείκνυται για ανάλογες επιλογές και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πιο «καυτές» που παίζουν στις στοιχηματικές.

G/G + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 6.20

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + 2-3 ΓΚΟΛ 4.70

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.75

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.45

ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 71:00 1.87

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Απόγευμα Κυριακής είναι το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (21/12, 19:30), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Novasports Prime.