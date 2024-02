ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Στο 2.45 ο άσος, στο 3.00 το διπλό

Τρία ντέρμπι μέσα σε μία εβδομάδα. Και τα τρία εντός έδρας. Με αντιπάλους, κατά σειρά, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό!

Έτσι «πρόσταξε» το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, που έχουμε φτάσει μέσα Φεβρουαρίου και παίζει ακόμα σε τρία ταμπλό στις αναλύσεις στοιχήματος: πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Ευρώπη.

Τρεις ήττες σε 5 χρόνια!

Το 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πάει, πέρασε. Δεν άφησε πληγές στον «δικέφαλο του Βορρά», καθώς τον διατήρησε στην κορυφή της Super League και του δίνει τη δυνατότητα να μπει στην τελική ευθεία (με 4 αγωνιστικές να απομένουν) έχοντας την πρωτοκαθεδρία στη βαθμολογία. Με την Ευρώπη θα ασχοληθεί σε έναν μήνα περίπου (εξαργυρώνοντας την εκπληκτική πορεία του στη φάση των ομίλων), άρα το μυαλό όλων αυτές τις μέρες περιστρέφεται γύρω από τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου (7.30 μ.μ.).

Πριν δούμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία αυτού του αγώνα, διαβάστε την επίδοση του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Από τις αρχές του 2019, έχει δώσει 35 ματς και μόνο σε τρεις περιπτώσεις έφυγε από το γήπεδο με ήττα! Ναι, οι δύο από αυτές ήταν σε τελικό (με τον Παναθηναϊκό το 2022, με την ΑΕΚ πέρσι), αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα σπουδαίο στατιστικό για την ομάδα του Λουτσέσκου.

12-0 το σκορ στο Κύπελλο

Ας έρθουμε στη φετινή διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο Κύπελλο στις 7 Δεκεμβρίου και έκτοτε έχει παίξει 4 φορές. Ο απολογισμός του; Τέσσερις νίκες, χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ! Ξεπέρασε πρώτα το εμπόδιο του Βόλου (1-0 εντός, 2-0 εκτός) και κατόπιν το εμπόδιο του Πανσερραϊκού (4-0 εκτός, 5-0 εντός). Σημειώστε, δε, ότι και στις τέσσερις αυτές νίκες προηγήθηκε από το α’ ημίχρονο.

12-11 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό

Να δούμε τι έχουν κάνει στα μεταξύ τους παιχνίδια οι αντίπαλοι του ημιτελικού; Είκοσι έξι φορές έχουν αναμετρηθεί στο Κύπελλο και ο ΠΑΟΚ υπερέχει κατά μία νίκη. Συγκεκριμένα, μετράει 12 νίκες, έναντι 11 των «πρασίνων», ενώ μόλις τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους στο kouponi ήταν πέρσι.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 και με το 1-1 της Λεωφόρου πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της περσινής σεζόν. Μια χρονιά νωρίτερα είχαν συγκρουστεί στον τελικό του ΟΑΚΑ (1-0 ο Παναθηναϊκός), ενώ την τελευταία τετραετία αναμετρήθηκαν άλλες δύο φορές, τη σεζόν 2019-20. Εκεί, ο «δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε δύο νίκες (2-0 εντός, 1-0 εκτός) και προκρίθηκε στους «4».

20 σερί ματς βρίσκει δίχτυα

Από την προτελευταία μέρα του περασμένου Οκτωβρίου και την ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει σε όλους τους αγώνες του. Συνολικά, έδωσε 20 ματς σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Κόνφερενς Λιγκ και συνδέθηκε 63 φορές με τα αντίπαλα δίχτυα! Εντυπωσιακό πραγματικά, καθώς σκοράρει 3,15 γκολ ανά αγώνα στο λαιβ σκορ!

Το 12ο ματς του Τερίμ

Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβασμένο ηθικό, απόρροια των τριών σερί νικών (χωρίς να δεχτεί γκολ) σε πρωτάθλημα (με Ολυμπιακό, Πανσερραϊκό) και Κύπελλο (με Ατρόμητο). Ωστόσο, στο μυαλό του θα στριφογυρίζει ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκε πριν από 18 μέρες στην Τούμπα, όταν δέχτηκε ισχυρή πίεση από τον ΠΑΟΚ και με δύο γκολ του Ντεσπόντοφ (ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Μπακασέτας με πέναλτι) έφυγε με άδεια χέρια στο ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Το αυριανό θα είναι το 12ο ματς με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο. Στα 11 προηγούμενα έχει να επιδείξει 6 νίκες, 3 ισοπαλίες (δύο με τον Ολυμπιακό, μία με την ΑΕΚ) και 2 ήττες (από ΠΑΟΚ και Ατρόμητο), όμως το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι τα 9 από τα 11 αυτά παιχνίδια είχαν 2-3 γκολ (εξαίρεση το 2-2 με την ΑΕΚ και το 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο).

1 νίκη στα 6 τελευταία

Ας δούμε και τα πεπραγμένα των «πρασίνων» στα προγνωστικά Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Εδώ, εντύπωση προκαλεί η μία μόλις νίκη τους στα 6 τελευταία παιχνίδια. Όπως διαβάσατε και πιο πάνω, πέρσι αποκλείστηκαν από τον ΠΑΟΚ με ήττα και ισοπαλία, ενώ φέτος έχουν δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό (πήραν την πρόκριση στα πέναλτι), μία ήττα από τον Ατρόμητο και μία νίκη (αυτήν επί του Ατρομήτου) που έφερε τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο στοίχημα, πιθανόν να σας ενδιαφέρει ότι το «τριφύλλι» έχει 12 No Goal στα 16 τελευταία ματς για το Κύπελλο, όπως και 12 Under στο ίδιο διάστημα.

1 γκολ σε 9 αγώνες στην Τούμπα

Υπάρχει και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο με εξαιρετικό ενδιαφέρον: στα 9 τελευταία ματς των δύο ομάδων στην Τούμπα για το Κύπελλο, ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει μόλις 1 φορά! Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι σκόρερ ήταν ο Βαγγέλης Μάντζιος στο 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2007. Στα υπόλοιπα, ο «δικέφαλος του Βορρά» μετράει 7 νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ και μία ισοπαλία με 0-0.

Οι αποδόσεις του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Και φτάνουμε στο διά ταύτα. Στις αποδόσεις του ημιτελικού Κυπέλλου Betsson. Φαβορί από τις στοιχηματικές ο ΠΑΟΚ σε απόδοση 2.45, με το διπλό να πληρώνει 3.00 και την ισοπαλία 3.40.

Στα γκολ, πολύ ψηλά βρίσκουμε το Over 2,5 που δίνει 2.20, ενώ το Under 2,5 κυκλοφορεί στο 1.68. Τέλος, κοντά είναι οι τιμές σε Goal/Goal και No Goal, καθώς πληρώνουν 1.90 και 1.87 αντίστοιχα.

Το κανάλι του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Η Cosmote έχει τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και έτσι, ο ημιτελικός ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 3, στο πρόγραμμα TV της Τετάρτης (14/2, στις 19:30).