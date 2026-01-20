ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Απαντάει στην πρόκληση με σούπερ 10άρι! ⚫🔥

ΠΑΟΚ - Μπέτις

Η τύχη του ΠΑΟΚ ήταν τέτοια που θα πρέπει να κλείσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με Μπέτις και Λυών. Έτσι είναι, όμως, η Legue Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Αν θέλεις η θέση σου να είναι με τους ελίτ, τότε πρέπει να ξεπεράσεις και τέτοιου είδους εμπόδια.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ OVER 10,5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΜΕ UNDER 10,5 ΒΑΘΜΟΥΣ
1.85stoiximan
1.90stoiximan

Στα 100 έτη ζωής του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δείχνει, πάντως, έτοιμος να απαντήσει στην πρόκληση. Πρώτος του αντίπαλος οι περσινοί φιναλίστ του Κόνφερενς Λιγκ, «βερδιμπλάνκος». Οι εννέα βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μπορεί να μην αρκούν για την 24άδα. Συνεπώς, θέλει οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Ισπανούς.

ΠΑΟΚ – Μπέτις αποδόσεις

ΠΑΟΚ

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΕΤΙΣ
2.75bet365
3.55elabet
2.30fonbet

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.75interwetten
2.07novibet
1.62winmasters
2.20bwin

ΠΑΟΚ – Μπέτις ειδικά στοιχήματα

ΠΑΟΚ

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, διαλέξτε και πάρτε!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G + OVER 2,5
2.00stoiximan
ΠΑΟΚ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
2.07novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.90elabet
OVER 1,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 8,5 ΚΟΡΕΝΡ
5.00novibet
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΟΖΝΤΟΕΦ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
10.00stoiximan

ΠΑΟΚ – Μπέτις κανάλι

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά ραντεβού του ΠΑΟΚ για φέτος έφτασε! Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε (22/01, 19:45) από το Cosmote Sport 3HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα