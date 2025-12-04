ΠΑΟΚ – Άρης αποδόσεις: Δεύτερο ραντεβού με ΣΟΥΠΕΡ ειδικό στο 11.00!🔥💣

Δύο χρόνια και οκτώ μήνες. Αυτό είναι το διάστημα, κατά το οποίο ο ΠΑΟΚ αγνοεί τη νίκη σε εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη. Και όχι μόνο αγνοεί το τρίποντο, αλλά ο «δικέφαλος» δεν έχει βρει ούτε δίχτυα σε αυτό!

Από εκείνο το βράδυ της 30ής Απριλίου 2023, τρεις φορές ο Άρης φιλοξενήθηκε στην «Τούμπα» για τη Stoiximan Super League. Δύο φορές έφυγε νικητής (1-0), ενώ μία φορά ο φωτεινός πίνακας έγραψε 0-0.

ΠΑΟΚ – Άρης αποδόσεις

Σερί, το οποίο οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να διακόψουν. Σε διαφορετική περίπτωση, το -2 από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία ελλάδα, κινδυνεύει να γίνει +5, εφόσον, βέβαια, οι «ερυθρόλευκοι» επικρατήσουν επί του ΟΦΗ το Σάββατο στο Φάληρο (17:00).

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 5.00

Από την άλλη, όσον αφορά τους «κιτρινόμαυρους», μπορεί να επέστρεψαν στις νίκες, μετά την 20ή Σεπτεμβρίου, αλλά το 2-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet ήρθε με γκολ στο 90+9’ και αφού το 1-1 έγινε στο 90+7’. Η έβδομη θέση δεν αφήνει ευχαριστημένους τους ανθρώπους του συλλόγου, οι οποίοι ψάχνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 15.00

ΠΑΟΚ – Άρης στοίχημα

Το αποτέλεσμα αυτό, λίγο έλειψε να έρθει την περασμένη Τετάρτη. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πάλι, για την τέταρτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης, κρατούσε στα χέρια του μία μεγάλη νίκη, που θα του χάριζε το απόλυτο, όμως ο Γιακουμάκης με γκολ στην εκπνοή, έκανε το 1-1. Το συγκεκριμένο σκορ, σαφώς και επηρεάζει – αντιστρόφως ανάλογα όμως – τις αποδόσεις της κάθε ομάδας στο στοίχημα, για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟ 5.00 20.00

Μπορεί η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ να πάρει την εκδίκησή της σε λίγες ώρες; Βάσει αποδόσεων στη Stoiximan, όχι. Ξεκάθαρο φαβορί οι γηπεδούχοι, μεγαλύτερο μάλιστα από το αναμενόμενο, με τις τιμές των γκολ να παρουσιάζουν το δικό τους, άξιο αναφοράς, ενδιαφέρον.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΗΣ 1.52 4.15 6.60

ΠΑΟΚ – Άρης ειδικά στοιχήματα

Ντέρμπι χωρίς ειδικά στοιχήματα και bet builder δεν νοείται. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο αξιόλογες επιλογές και σας τις παρουσιάζουμε. Εσείς έχετε κατά νου, πως μπορείτε με ένα απλό κλικ στις αποδόσεις στα πινακάκια, να επωφεληθείτε από τις σούπερ στοιχηματικές προσφορές*🚀 και τα μοναδικά promo code*🎁.

N/G + OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.65

UNDER 2,5 + X ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.80

ΠΡΩΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ: ΦΑΟΥΛ 3.50

ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ ΠΙΡΝ ΤΟ 29:00 1.87

ΠΑΟΚ – Άρης κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης θα μεταδοθεί από το πρόγραμμα tv του Novasports Prime (7/12, 19:300. Για εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ, στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!