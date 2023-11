ΠΑΟΚ - Αμπερντίν: Μεγάλο φαβορί ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Μετά τον κυριακάτικο θρίαμβο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Αμπερντίν την προσεχή Πέμπτη (09/11, 19:45) έχοντας ως μοναδικό στόχο το 4/4. Οι «ασπρόμαυροι» θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με ανεβασμένη ψυχολογία και θέλουν να «ντουμπλάρουν» τις νίκες τους απέναντι στους Σκωτσέζους, διατηρώντας παράλληλα την πρωτιά στον 7ο όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ.

Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, η αγωνία ήταν μεγάλη και οι συγκινήσεις έντονες, έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στην αναμέτρηση, όμως δέχτηκε δύο γκολ σε ανύποπτο χρόνο (50’-58’) και βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου αποδείχθηκαν καταλυτικές, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανεβάζει την απόδοσή του και να γυρίζει το παιχνίδι.

Αρχικά, ο Ντεσπόντοβ μείωσε στο 73’ και ο Βιεϊρίνια ισοφάρισε στο 84’ με ξερό δεξί σουτ. Η «λύτρωση» για τον ΠΑΟΚ ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Αυστριακός διαιτητής καταλόγισε πέναλτι και ο συμπατριώτης του, Στέφαν Σβαμπ, ήταν ψύχραιμος από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

ΠΑΟΚ – Αμπερντίν αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Αμπερντίν, στην οποία οι «ασπρόμαυροι» είναι το μεγάλο φαβορί.

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου προσφέρεται για τα προγνωστικά σε απόδοση 1.27. Η εκτός έδρας νίκη της Αμπερντίν δίνεται σε απόδοση 10.75. Η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 5.80.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.57, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.40. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 2.05, ενώ το No Goal κινείται για τα livescores στο 1.72.

Με ψυχολογία από το διπλό στο «Καραϊσκάκης» ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θα μπει στο γήπεδο την Πέμπτη με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς πήρε σπουδαίο διπλό την περασμένη Κυριακή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το εμφατικό 4-2. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε κεφάλι στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Ζίβκοβιτς (38’), έπειτα από ωραία ασίστ του Ράχμαν Μπάμπα. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους στο δεύτερο 45λεπτο και μπόρεσαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Το δεύτερο γκολ ήρθε από τα 11 βήματα, έπειτα από ανατροπή του Μπράντον Τόμας από τον Πορόσο. Ο Ισπανός ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 2-0. Από εκεί και έπειτα, ο Ολυμπιακός βγήκε μπροστά ψάχνοντας γκολ και ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα. Ο Μπράντον Τόμας πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 65’, έπειτα από ασίστ του Μουργκ, ενώ το 4-0 ήρθε από τον Οζντόεφ, έπειτα από εκπληκτική ενέργεια και τακουνάκι του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο τέλος.

Έπειτα από αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 20 πόντους στο πρωτάθλημα και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, τόσο από τους Πειραιώτες, όσο και από την ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία στην Κηφισιά (1-1) το βράδυ του Σαββάτου.

Δύο σερί νίκες η Αμπερντίν

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, η Αμπερντίν έχασε με 2-0 στην έδρα της Κιλμάρνοκ, χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση. Βέβαια, το σύνολο του Μπάρι Ρόμπσον εμφανίζεται βελτιωμένο στις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις του. Αρχικά, την 1η του Νοεμβρίου, πέρασε με 4-2 από την έδρα της Μάδεργουελ, πετυχαίνοντας τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζέιμι Μαγκράθ, που σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Το περασμένο Σάββατο, η Αμπερντίν προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ Σκωτίας, καθώς επικράτησε 1-0 της Χιμπέρνιαν στο «Χάμπντεν Παρκ». Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης ο Μπόγιαν Μιόφσκι, ο οποίος βρήκε δίχτυα και απέναντι στον ΠΑΟΚ προ δύο εβδομάδων. Η Αμπερντίν θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό της 17ης Δεκεμβρίου απέναντι στη Ρέιντζερς. Στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Μπάρι Ρόμπσον είναι στην 7η θέση με 12 πόντους έπειτα από 10 αγωνιστικές (3-3-4).