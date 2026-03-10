ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πανιώνιος Betsson: Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Πανιώνιος Betsson: Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Με πάθος, δύναμη και καρδιά πρωταθλητή, ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών, γράφοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ σε έναν συναρπαστικό τελικό και σήκωσαν πανάξια το τρόπαιο, χαρίζοντας μια μεγάλη νίκη που γεμίζει περηφάνια ολόκληρη την οικογένεια του Πανιωνίου Betsson.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Πανιωνίου Betsson, συγχαίρει θερμά την ομάδα βόλεϊ γυναικών για την ιστορική αυτή επιτυχία, που επιβεβαιώνει τη δυναμική, το πάθος και το υψηλό επίπεδο της ομάδας.

Στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», οι «κυανέρυθρες» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και έφτασαν δίκαια στην κορυφή. Ο Πανιώνιος Betsson μπήκε δυναμικά στον αγώνα, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με 25-17 και 25-15, δείχνοντας από νωρίς την ανωτερότητά του. Ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε στο τρίτο σετ και το κατέκτησε με 27-25, όμως οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά τους. Στο τέταρτο σετ επικράτησαν με 25-20, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου.

Η κούπα είναι εδώ — και ανήκει στον Πανιώνιο Betsson.

Πρόκειται για το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Betsson και μια σπουδαία στιγμή για τον ιστορικό σύλλογο της Νέας Σμύρνης. Παράλληλα, αποτελεί το δεύτερο τρόπαιο που κατακτά η ομάδα τη φετινή σεζόν, μετά την κατάκτηση του Super Cup, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καθοριστική είναι η συμβολή της διοίκησης και προσωπικά του Προέδρου του Πανιωνίου Betsson, κ. Στάθη Νικολούζου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη και την ενίσχυση του τμήματος, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας προς την κορυφή. Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στην αρχηγό της ομάδας, Ιωάννα Καρέλλια, η οποία συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα του Πανιωνίου Betsson για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Η παρουσία των φιλάθλων του Πανιωνίου Betsson, που ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις «κυανέρυθρες», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της μεγάλης «κυανέρυθρης» οικογένειας.

Η Betsson στέκεται δίπλα στον Πανιώνιο Betsson, στηρίζοντας τις προσπάθειες των αθλητριών και συμμετέχοντας ενεργά στις μεγάλες στιγμές του συλλόγου. Μετά την κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου της σεζόν, η ομάδα συνεχίζει με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα, κοιτώντας ήδη τις επόμενες προκλήσεις και τις νέες κορυφές που έρχονται.
Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση του συλλόγου για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

