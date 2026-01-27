ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Το «χρέος» και τα ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! ☘💥

Παναθηναϊκός - Ρόμα
LIVE C

Τα πράγματα ήρθαν έτσι στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ που ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι. Πέραν ενός καλύτερου πλασαρίσματος και ίσως για πρεστίζ, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ρόμα δίχως άγχος. Βέβαια, παίκτες και Μπενίτεθ «χρωστάνε» στον κόσμο μία καλή εμφάνιση που θα τους δώσει πάνω απ’ όλα ελπίδα. Σαν εκείνη το 2010, πάλι με αντίπαλο τους «τζαλορόσι».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
65.00stoiximan
9.00stoiximan

Στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ το «τριφύλλι» ζορίζεται πολύ. Η τέταρτη θέση απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Παρά τις μεταγραφικές «βόμβες» που διαδέχονται η μία την άλλη, ο σύλλογος υπολείπεται ουσίας. Η Ευρώπη και το Κύπελλο αποτελούν το αποκούμπι του.

Παναθηναϊκός – Ρόμα αποδόσεις

Παναθηναϊκός - Ρόμα

Δείτε παρακάτω τις αποδόσεις της σπουδαίας αναμέτρησης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΟΜΑ
4.15winmasters
3.40pamestoixima
1.78novibet

Μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά και στις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.98interwetten
1.85fonbet
1.85elabet
1.90bet365

Παναθηναϊκός – Ρόμα ειδικά στοιχήματα

Παναθηναϊκός - Ρόμα

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

Τίτλος Τίτλος
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00
2.02stoiximan
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.10novibet
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.47pamestoixima
Χ2 + UNDER 2,5 + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.75bet365
Φ. ΠΕΛΙΣΤΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
7.50novibet

Παναθηναϊκός – Ρόμα κανάλι

Το τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό ραντεβού του Παναθηναϊκού στη League Phase έφτασε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι με τη Ρόμα από το Cosmote Sport 3HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα TV της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

