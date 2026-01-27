Παναθηναϊκός – Ρόμα: Το «χρέος» και τα ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! ☘💥

Τα πράγματα ήρθαν έτσι στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ που ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι. Πέραν ενός καλύτερου πλασαρίσματος και ίσως για πρεστίζ, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ρόμα δίχως άγχος. Βέβαια, παίκτες και Μπενίτεθ «χρωστάνε» στον κόσμο μία καλή εμφάνιση που θα τους δώσει πάνω απ’ όλα ελπίδα. Σαν εκείνη το 2010, πάλι με αντίπαλο τους «τζαλορόσι».

Στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ το «τριφύλλι» ζορίζεται πολύ. Η τέταρτη θέση απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Παρά τις μεταγραφικές «βόμβες» που διαδέχονται η μία την άλλη, ο σύλλογος υπολείπεται ουσίας. Η Ευρώπη και το Κύπελλο αποτελούν το αποκούμπι του.

Παναθηναϊκός – Ρόμα αποδόσεις

Παναθηναϊκός – Ρόμα ειδικά στοιχήματα

Παναθηναϊκός – Ρόμα κανάλι

Το τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό ραντεβού του Παναθηναϊκού στη League Phase έφτασε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι με τη Ρόμα από το Cosmote Sport 3HD. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα TV της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.