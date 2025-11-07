Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 🏆Δύο Ευρωπαίοι και ένα ντέρμπι πριν τη διακοπή⚔

Γεμάτο αναμετρήσεις το ελληνικό κουπόνι αυτή την Κυριακή, όμως μόνο μία ξεχωρίζει. Μιλάμε φυσικά για το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Λεωφόρο, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ιδανικός τρόπος να αποχαιρετήσουμε τη Stoiximan Super League λίγο πριν τη διακοπή για Εθνικές ομάδες.

Από ευρωπαϊκές επιτυχίες στο Γιουρόπα Λιγκ καταφθάνουν αμφότερες οι ομάδες. Οι «πράσινοι» πήραν κομβικό διπλό στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε (1-0). Μεγάλης σημασίας νίκη για τη συνέχεια στη League Phase, στην ευρωπαϊκή επιστροφή του Ράφα Μπενίτεθ σε διασυλλογική διοργάνωση από το 2015.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 14.00

Δείχνουν να αφήνουν πίσω την «γκέλα» στον Βόλο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς για να ανέβουν στην κατάταξη. Έπειτα από εννέα αγωνιστικές, τους συναντάμε στο -11 από την κορυφή και στο -3 από την τετράδα. Ουδείς στον σύλλογο δεν περίμενε τέτοια εφιαλτική εκκίνηση. Το ερώτημα παραμένει: Προλαβαίνει το «τριφύλλι» να μαζέψει τη διαφορά;

Πολύ πιο άνετη ήταν η επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις. Σε μια κατάμεστη Τούμπα και ερχόμενος με ορμή από τα πρόσφατα αποτελέσματα, ισοπέδωσε με «τεσσάρα» τους Ελβετούς (4-0). Με αυτόν τον τρόπο πλησίασε πολύ κοντά στην οκτάδα στη βαθμολογία Γιουρόπα Λιγκ.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 4.00

Βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ με τα πρόσφατα νούμερά του να προκαλούν τρόμο. Επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις με μέσο όρο τερμάτων που θα ζήλευε και… η Μπάγερν Μονάχου (3,43). Οι παίκτες μοιάζουν απελευθερωμένοι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαμογελάει σε μια γωνιά του πάγκου.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στοίχημα

Υπάρχει μομέντουμ και από τις δύο πλευρές οπότε ανυπομονούμε για το μεταξύ τους συναπάντημα. Με το φορμάτ του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε την… ευλογία να το απολαμβάνουμε τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Πάμε να δούμε, όμως, τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα τελευταία τους ραντεβού.

Με τον Λουτσέσκου οδηγό

Από τα 15 πιο πρόσφατα μπορούμε να διακρίνουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα από τον αντίπαλό του. Άλλωστε, το συνολικό ρεκόρ 4-3-8 υπέρ του το αποδεικνύει. Ακόμα και στη Λεωφόρο, σε δέκα επισκέψεις έχει πάρει τρία διπλά και γνώρισε την ήττα στις τέσσερις από αυτές. Παίκτης – κλειδί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έχει βρει δίχτυα κόντρα στους «πράσινους» επτά φορές.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τα βρίσκει σκούρα κόντρα στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής των Θεσσαλονικιών μετρά 19 νίκες και έξι ισοπαλίες σε 33 συναντήσεις. Αυτή θα είναι η πρώτη του με αντίπαλο τον Ράφα Μπενίτεθ και ανυπομονούμε να δούμε πως θα εξελιχθεί. Ο μόνος «πράσινος» τεχνικός που είχε «ζορίσει» τον Λουτσέσκου ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με το μεταξύ τους ρεκόρ να είναι 5-3-4 υπέρ του Ρουμάνου.

Πάντα χορτάτοι από γκολ

«Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» έχουν βάλει αμφότεροι το λιθαράκι τους σε μερικά συγκλονιστικά ντέρμπι τα τελευταία χρόνια. Κοινός παρονομαστής σε αυτά, τα γκολ. Αν μη τι άλλο όταν τους δεις αντιπάλους στο γήπεδο ξέρεις πως ακολουθούν αρκετά τέρματα.

Για του λόγου το αληθές, στα 15 πιο πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά γκολ γκολ έντεκα φορές. Επιπλέον, σε δέκα περιπτώσεις το κοντέρ έφτασε ή ξεπέρασε τα τρία. Αντίστοιχα νούμερα και με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο με 8/10 G/G και 7/10 Over 2,5.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Ντερμπάτες αποδόσεις από τη Stoiximan που δίνει, όμως, ελαφρύ προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ως εκ τούτου, ο άσος προσφέρεται στο 2.40, η ισοπαλία στο 3.10 ενώ τέλος το διπλό στο 3.00.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ 2.40 3.10 3.00

Μιλήσαμε για… βροχή γκολ στα μεταξύ τους, ωστόσο το Over 2,5 πληρώνει με διπλασιασμό (2.05) έναντι 1.78 του Under. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των G/G και N/G με το πρώτο να προκρίνεται στο 1.78 αντί του δευτέρου (1.98).

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά σούπερ λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: 1-1 2.35

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.50

OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.40

ΤΑΪΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 3.45

ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.70

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μάχη ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες (09/11, 21:00) από το Cosmote Sport 1HD.