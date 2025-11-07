ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 🏆Δύο Ευρωπαίοι και ένα ντέρμπι πριν τη διακοπή⚔

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Γεμάτο αναμετρήσεις το ελληνικό κουπόνι αυτή την Κυριακή, όμως μόνο μία ξεχωρίζει. Μιλάμε φυσικά για το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Λεωφόρο, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ιδανικός τρόπος να αποχαιρετήσουμε τη Stoiximan Super League λίγο πριν τη διακοπή για Εθνικές ομάδες.

Από ευρωπαϊκές επιτυχίες στο Γιουρόπα Λιγκ καταφθάνουν αμφότερες οι ομάδες. Οι «πράσινοι» πήραν κομβικό διπλό στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε (1-0). Μεγάλης σημασίας νίκη για τη συνέχεια στη League Phase, στην ευρωπαϊκή επιστροφή του Ράφα Μπενίτεθ σε διασυλλογική διοργάνωση από το 2015.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
14.00

Δείχνουν να αφήνουν πίσω την «γκέλα» στον Βόλο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς για να ανέβουν στην κατάταξη. Έπειτα από εννέα αγωνιστικές, τους συναντάμε στο -11 από την κορυφή και στο -3 από την τετράδα. Ουδείς στον σύλλογο δεν περίμενε τέτοια εφιαλτική εκκίνηση. Το ερώτημα παραμένει: Προλαβαίνει το «τριφύλλι» να μαζέψει τη διαφορά;

Παναθηναϊκος ΠΑΟΚ

Πολύ πιο άνετη ήταν η επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις. Σε μια κατάμεστη Τούμπα και ερχόμενος με ορμή από τα πρόσφατα αποτελέσματα, ισοπέδωσε με «τεσσάρα» τους Ελβετούς (4-0). Με αυτόν τον τρόπο πλησίασε πολύ κοντά στην οκτάδα στη βαθμολογία Γιουρόπα Λιγκ.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
4.00

Βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ με τα πρόσφατα νούμερά του να προκαλούν τρόμο. Επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις με μέσο όρο τερμάτων που θα ζήλευε και… η Μπάγερν Μονάχου (3,43). Οι παίκτες μοιάζουν απελευθερωμένοι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαμογελάει σε μια γωνιά του πάγκου.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στοίχημα

Υπάρχει μομέντουμ και από τις δύο πλευρές οπότε ανυπομονούμε για το μεταξύ τους συναπάντημα. Με το φορμάτ του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε την… ευλογία να το απολαμβάνουμε τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Πάμε να δούμε, όμως, τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα τελευταία τους ραντεβού.

Με τον Λουτσέσκου οδηγό

Παναθηναϊκος ΠΑΟΚ

Από τα 15 πιο πρόσφατα μπορούμε να διακρίνουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα από τον αντίπαλό του. Άλλωστε, το συνολικό ρεκόρ 4-3-8 υπέρ του το αποδεικνύει. Ακόμα και στη Λεωφόρο, σε δέκα επισκέψεις έχει πάρει τρία διπλά και γνώρισε την ήττα στις τέσσερις από αυτές. Παίκτης – κλειδί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έχει βρει δίχτυα κόντρα στους «πράσινους» επτά φορές.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τα βρίσκει σκούρα κόντρα στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής των Θεσσαλονικιών μετρά 19 νίκες και έξι ισοπαλίες σε 33 συναντήσεις. Αυτή θα είναι η πρώτη του με αντίπαλο τον Ράφα Μπενίτεθ και ανυπομονούμε να δούμε πως θα εξελιχθεί. Ο μόνος «πράσινος» τεχνικός που είχε «ζορίσει» τον Λουτσέσκου ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με το μεταξύ τους ρεκόρ να είναι 5-3-4 υπέρ του Ρουμάνου.

Πάντα χορτάτοι από γκολ

Παναθηναϊκος ΠΑΟΚ

«Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» έχουν βάλει αμφότεροι το λιθαράκι τους σε μερικά συγκλονιστικά ντέρμπι τα τελευταία χρόνια. Κοινός παρονομαστής σε αυτά, τα γκολ. Αν μη τι άλλο όταν τους δεις αντιπάλους στο γήπεδο ξέρεις πως ακολουθούν αρκετά τέρματα.

Για του λόγου το αληθές, στα 15 πιο πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά γκολ γκολ έντεκα φορές. Επιπλέον, σε δέκα περιπτώσεις το κοντέρ έφτασε ή ξεπέρασε τα τρία. Αντίστοιχα νούμερα και με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο με 8/10 G/G και 7/10 Over 2,5.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Παναθηναϊκος ΠΑΟΚ

Ντερμπάτες αποδόσεις από τη Stoiximan που δίνει, όμως, ελαφρύ προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ως εκ τούτου, ο άσος προσφέρεται στο 2.40, η ισοπαλία στο 3.10 ενώ τέλος το διπλό στο 3.00.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
2.40 3.10 3.00

Μιλήσαμε για… βροχή γκολ στα μεταξύ τους, ωστόσο το Over 2,5 πληρώνει με διπλασιασμό (2.05) έναντι 1.78 του Under. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των G/G και N/G με το πρώτο να προκρίνεται στο 1.78 αντί του δευτέρου (1.98).

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.05 1.78 1.78 1.98

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Παναθηναϊκος ΠΑΟΚ

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά σούπερ λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: 1-1
2.35
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.50
OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
3.40
ΤΑΪΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
3.45
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.70

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μάχη ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες (09/11, 21:00) από το Cosmote Sport 1HD.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα