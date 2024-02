Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Στο 2.50 ο άσος, στο 2.90 το διπλό

Αν διαβάσατε την προαναγγελία του αγώνα της περασμένης Τετάρτης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, θα διαπιστώσατε κάποια εντυπωσιακά ρεκόρ που «έτρεχαν» οι Θεσσαλονικείς. Να τα θυμηθούμε εν τάχει;

«Πράσινο» προβάδισμα

Πρώτα από όλα, είχαν μόλις 3 ήττες τα 5 τελευταία χρόνια σε αγώνες Κυπέλλου. Δεύτερον, στη φετινή διοργάνωση μετρούσαν 4 σερί νίκες, με 12-0 συνολικό σκορ. Τρίτον, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό προηγούνταν στις νίκες σε αγώνες Κυπέλλου, με 12 εναντίον 11. Και τέταρτον, πριν από εκείνο το ματς, είχαν σκοράρει σε 20 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Μέσα σε 90+ λεπτά, άλλαξαν πολλά. Κυρίως όμως άλλαξε το φαβορί για να περάσει στον τελικό, καθώς το 1-0 του Παναθηναϊκού τού δίνει πλέον πολλές πιθανότητες να πάρει αυτός το εισιτήριο.

Πάντως, ο απλός (και ουδέτερος) ποδοσφαιρόφιλος έμεινε ικανοποιημένος από όσα εκτυλίχθηκαν στη συνάντηση της Τούμπας. Πολλές φάσεις, όμορφες ενέργειες και από τις δύο ομάδες, πολλή ένταση, δύο κόκκινες κάρτες (αποβλήθηκαν Τάισον και Μπακασέτας), αγωνία μέχρι το φινάλε στο λαιβ σκορ.

Τα απόνερα της ήττας του ΠΑΟΚ

Και τώρα, έρχεται ο επαναληπτικός στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Να θυμίσουμε εδώ ότι ΔΕΝ μετράει το εκτός έδρας, άρα αν ο ΠΑΟΚ νικήσει με ένα γκολ διαφορά (0-1, 1-2, 2-3 κ.λπ.), οι αντίπαλοι οδηγούνται σε παράταση και, εφόσον ούτε εκεί προκύψει νικητής, σε πέναλτι. Με νίκη ή ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό.

Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, είναι λες και έχει περάσει… κανάς μήνας. Όχι μόνο γιατί η νίκη του «τριφυλλιού» πλήγωσε τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και άνοιξε συζήτηση για το ροτέισον του Λουτσέσκου, αλλά και γιατί ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν κατάφερε να συνέλθει στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα τέσσερις μέρες αργότερα να διασυρθεί 1-4 από τον Ολυμπιακό και να πέσει από την κορυφή στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ.

Δύο ήττες που προκάλεσαν πολλά προβλήματα στον μέχρι πρότινος καλπάζοντα ΠΑΟΚ, που έβαζε γκολ όποτε και όπως ήθελε, που δίδασκε ποδόσφαιρο σε κάθε αγώνα του και που έδειχνε πρώτο φαβορί για να κατακτήσει ό,τι βρισκόταν στο δρόμο του.

Πλέον, ο Λουτσέσκου θα πρέπει να διαχειριστεί την κακή ψυχολογία των παικτών του και τη μουρμούρα του κόσμου. Ο ίδιος, αμέσως μετά τη λήξη του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έσπευσε να δηλώσει ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει restart στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη στη Λεωφόρο.

Πληγωμένος και ο Παναθηναϊκός

Στον αντίπαλο, η κατάσταση είναι μεν καλύτερη, αλλά ούτε εδώ λείπουν οι γκρίνιες. Το 2-2 με τη Λαμία φρέναρε τον Παναθηναϊκό, που μετρούσε 4 σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ), νικώντας μεταξύ άλλων Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η απόσταση από την κορυφή ήταν μόλις δύο βαθμοί, πλέον (μετά τα ματς του Σ/Κ) είναι ένας, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος που να χαίρεται τούτη τη στιγμή στο «πράσινο στρατόπεδο».

Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να περάσει στην πρώτη θέση η ομάδα, παίζοντας για σχεδόν μία ώρα με 11 εναντίον 10 απέναντι στη Λαμία, με ανατροπή του σκορ (από 0-1 σε 2-1) και με τον κόσμο -επιτέλους- στο πλευρό της.

Η αμυντική συνοχή ξεχάστηκε κάπου στα αποδυτήρια της Λεωφόρου, τα λάθη διαδέχονταν το ένα το άλλο, άλλωστε ο Τερίμ το παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία όταν παίζεις με παίκτη παραπάνω».

Οι αριθμοί του ημιτελικού

Κι αφού καταγράψαμε το κλίμα στις δύο ομάδες, να δούμε τα νούμερα που τις συνοδεύουν.

Το ματς της Τετάρτης είναι το 28ο που θα δώσουν μεταξύ τους για τον θεσμό του Κυπέλλου. Στα 27 προηγούμενα υπάρχει απόλυτη ισορροπία: 12 νίκες η καθεμία, συν 3 ισοπαλίες. Πάντως, είναι η δεύτερη σερί χρονιά που αναμετρώνται στο Κύπελλο.

Πέρσι, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά, νικώντας 2-0 στην Τούμπα και αποσπώντας 1-1 στη Λεωφόρο, ενώ τη σεζόν 2021-22 βρέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ (1-0, το γκολ με πέναλτι ο Αϊτόρ).

Κάτι άλλο σημαντικό που προκύπτει από τα μεταξύ τους παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, είναι ότι στα 7 τελευταία, μόλις μία φορά νίκησε η ομάδα που ήταν γηπεδούχος!

Με τον Τερίμ, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει στα δύο εντός έδρας παιχνίδια του στο Κύπελλο (1-1 με τον Ολυμπιακό, 1-2 με τον Ατρόμητο), όμως στο ίδιο διάστημα έχει 2 νίκες εκτός (με Ατρόμητο και ΠΑΟΚ) και μία ισοπαλία που… εξελίχθηκε σε πρόκριση στα πέναλτι (με τον Ολυμπιακό).

Να σημειώσουμε, επίσης, τα πεπραγμένα του ΠΑΟΚ εκτός έδρας τη φετινή σεζόν. Έχει δώσει 18 αγώνες μακριά από την Τούμπα, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Κόνφερενς Λιγκ, και ο απολογισμός του είναι εξαιρετικός: 13 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, ενώ μόνο σε Ηράκλειο και OPAP Arena δεν βρήκε δίχτυα.

Οι αποδόσεις του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το σετ αποδόσεων για τον αγώνα της Λεωφόρου μοιάζει πάρα πολύ με το αντίστοιχο που είχε βγει για το ματς της Τούμπας. Τότε, είχαμε 2.45 – 3.40 – 3.00, τώρα έχει διαμορφωθεί στο 2.50 – 3.35 – 2.85. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί μεν, αλλά ο άσος δίνεται πολύ ψηλά, διότι οι στοιχηματικές εταιρίες «κατανοούν» ότι με το 0-1 στον πρώτο ημιτελικό, οι «πράσινοι» δεν χρειάζονται απαραίτητα νίκη για να περάσουν…

Στις αγορές των γκολ, υψηλό είναι το 2.15 στο Over 2,5. Αντίστοιχα, το Under 2,5 βρίσκεται στο 1.70. Εδώ να θυμίσουμε ότι τα 4 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους ήταν Over 2,5. Στον α’ γύρο μάλιστα του φετινού πρωταθλήματος έφεραν ένα χορταστικό 2-2 στη Λεωφόρο.

Τέλος, ίδια η τιμή σε G/G και N/G από τη Stoiximan. Τόσο το να σκοράρουν και οι δύο όσο και το να μη σκοράρει τουλάχιστον η μία από τις δύο προσφέρεται στο 1.87.

Το κανάλι του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η Cosmote έχει τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και έτσι, ο ημιτελικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 3, στο πρόγραμμα TV της Τετάρτης (21/2, στις 19:00).