Παναθηναϊκός: Νέα εξέλιξη με τον Έντι Ταβάρες! (vid)

Ο Έντι Ταβάρες απασχολεί τον Παναθηναϊκό εδώ και μεγάλο διάστημα, ωστόσο η υπόθεσή του παίρνει μία νέα τροπή ενόψει καλοκαιριού, λόγω Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά μπάσκετ και να βρεθεί στο Φάιναλ Φορ του Βερολίνου, για πρώτη φορά μετά το 2012. Την ίδια ώρα «τρέχουν» οι προσπάθειες για ενίσχυση του ρόστερ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πρώτος σε αυτή τη λίστα είναι ο Έντι Ταβάρες. Ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνει τη θητεία του στην ισπανική πρωτεύουσα τον Ιούνιο και η «Βασίλισσα» κάνει προσπάθειες να τον κρατήσει και την επόμενη σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, φαίνεται να έχει προσφέρει στον άσο από το Πράσινο Ακρωτήρι, βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης για διάστημα 3 ετών:



«Νέα πρόταση στον Γουόλτερ Ταβάρες έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης. Βελτιωμένη προσφορά βασισμένη σε τριετές συμβόλαιο. Οι πρωταθλητές της EuroLeague θέλουν έντονα να τον κρατήσουν για τις επόμενες σεζόν».

Ποιά θα είναι η επιθυμία του Ταβάρες θα δείξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως για τους «πράσινους» αυτή η πίεση που ασκεί η Ρεάλ δυσκολεύει αρκετά την υπόθεση.

Τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα σημειώνει 10,1 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,6 κοψίματα σε 23:07 λεπτά μέσο όρο.

