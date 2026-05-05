Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «σφάζονται» για τον σούπερ ψηλό!

Μπορεί αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να υπάρχει μόνο το Final Four και η κατάκτηση της Euroleague, όμως αυτό ισχύει για τα όσα συμβαίνουν εντός παρκέ.

Για ό,τι αφορά στα… εκτός, ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικές διεργασίες εν όψει καλοκαιριού.

Οι δύο αιώνιοι θέλουν να κάνουν ακόμη πιο ισχυρό το ρόστερ τους και δεν αποκλείεται να δούμε… μεταγραφικό μεταξύ τους ντέρμπι.

Για τα «μάτια» του Ρόμαν Σόρκιν. Σύμφωνα με τα Μέσα του Ισραήλ και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν χτυπήσει την πόρτα του περιβάλλοντός του σε μια προσπάθεια να εξερευνήσουν το πεδίο γύρω από την ενδεχόμενη μεταγραφή του.

Αυτές οι εξελίξεις, πάντως, θορύβησαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πλέον θέλει να τον «χρυσώσει» για να τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Το σίγουρο είναι πως ο 29χρονος άσος θα απασχολήσει πολύ την αγορά το καλοκαίρι, όντας ψηλά στη λίστα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.