Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ: Το τρελό σενάριο που τον στέλνει οκτάδα☘💥

Τη φετινή σεζόν μπορούμε να πούμε υπεύθυνα ότι ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει πολλά. Βλέπει την τετράδα στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ να απομακρύνεται, ενώ δεν πείθει καθόλου ποδόσφαιρο με το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει.

Η Ευρώπη αποτελεί το αποκούμπι για τον ίδιο, καθώς και για τον κόσμο του. Το «τριφύλλι» έχει εξασφαλίσει την 24άδα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο, υπάρχει ένα απίθανο σενάριο που μπορεί να τον στείλει στην οκτάδα και να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
35.00stoiximan

Πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο; Ποια είναι τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ για να το πετύχει; Παρακάτω θα δείτε τον επεξηγηματικό πίνακα που σας ενημερώνει ακριβώς τι χρειάζεται.

Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ – Τα σενάρια πρόκρισης

Παναθηναικος

Για να επιβεβαιωθεί αυτό το πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι σημαντικό πρώτο απ΄όλα, οι «πράσινοι» να νικήσουν τη Ρόμα. Πλην αυτού πρέπει να τους «κάτσουν» άλλα δέκα αποτελέσματα. Δείτε εδώ τι θέλουν ακριβως:

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΟΡΤΟ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2
ΜΠΕΤΙΣ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ  2 (ΜΕ ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η ΜΠΕΤΙΣ, ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ)
4.90novibet
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΘΕΛΤΑ Χ
3.97pamestoixima
ΛΥΩΝ – ΠΑΟΚ  1Χ
1.39bet365
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ  1Χ
3.15fonbet
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ  1Χ
1.37elabet
ΦΟΡΕΣΤ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ Χ2
2.45novibet
ΣΤΕΑΟΥΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ Χ2
4.55winmasters
ΓΚΕΝΚ – ΜΑΛΜΕ Χ2
3.45stoiximan

