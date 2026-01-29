Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ: Το τρελό σενάριο που τον στέλνει οκτάδα☘💥

Τη φετινή σεζόν μπορούμε να πούμε υπεύθυνα ότι ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει πολλά. Βλέπει την τετράδα στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ να απομακρύνεται, ενώ δεν πείθει καθόλου ποδόσφαιρο με το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει.

Η Ευρώπη αποτελεί το αποκούμπι για τον ίδιο, καθώς και για τον κόσμο του. Το «τριφύλλι» έχει εξασφαλίσει την 24άδα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο, υπάρχει ένα απίθανο σενάριο που μπορεί να τον στείλει στην οκτάδα και να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16».

Πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο; Ποια είναι τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ για να το πετύχει; Παρακάτω θα δείτε τον επεξηγηματικό πίνακα που σας ενημερώνει ακριβώς τι χρειάζεται.

Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ – Τα σενάρια πρόκρισης

Για να επιβεβαιωθεί αυτό το πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι σημαντικό πρώτο απ΄όλα, οι «πράσινοι» να νικήσουν τη Ρόμα. Πλην αυτού πρέπει να τους «κάτσουν» άλλα δέκα αποτελέσματα. Δείτε εδώ τι θέλουν ακριβως: