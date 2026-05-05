Παιχταρά 10 εκατομμυρίων «κλείνει» ο Ολυμπιακός!

Όταν – κακά τα… ψέματα – δεν σου έχει βγει καμία μεταγραφή στο αναμενόμενο επίπεδο, οφείλεις να επιστρέψεις δυναμικά στην αγορά για να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους.

Και αυτό ακριβώς ετοιμάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός.

Είναι δεδομένο πως οι «ερυθρόλευκοι» θα φορτσάρουν για την ενίσχυσή τους και τα «φτερά» της επίθεσης αποτελεί μια από τις προτεραιότητές τους.

Ήδη, μάλιστα, έχουν «κλειδώσει» έναν από τους στόχους τους. Ο λόγος για τον Κέβιν Ζενόν, που έχει παίξει ξανά στο ρεπορτάζ του.

Ο 24χρονος εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς ετοιμάζεται φέτος να αποχαιρετήσει την Αργεντινή εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του και καλοβλέπει την Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν… παραδοσιακό ακραίο επιθετικό που αγωνίζεται στα αριστερά, έχει καλή ντρίμπλα και πηγαίνει στο ένας προς ένας, πράγμα που έχει λείψει φέτος από τον Ολυμπιακό.

Πάντως, η Μπόκα αν και ψάχνεται να τον δώσει, δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει με το αζημίωτο και φέρεται να αξιώνει μέχρι και 10 εκατομμύρια για αυτόν.