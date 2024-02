Παίρνει προβάδισμα πρόκρισης

Ένα «σκαλί» πριν τον τελικό έχει φτάσει το Κόπα ντελ Ρέι στην Ισπανία και το Tip of the day powered by Pamestoixima.gr για σήμερα (07/02) προέρχεται από τον πιο αμφίρροπο ημιτελικό της διοργάνωσης, Ατλέτικο Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αμφότερες απέκλεισαν στα προημιτελικά τα δύο μεγάλα φαβορί για τον τίτλο σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες. Η Ατλέτικο πέταξε εκτός διοργάνωσης τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπιλμπάο την Μπαρτσελόνα. Και στις δύο περιπτώσεις μάλιστα οι νικητές αναδείχθηκαν, με σκορ 4-2 μετά από παράταση!

Η κληρωτίδα τώρα όμως τις έφερε αντιμέτωπες και μονάχα μία θα προκριθεί στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μαγιόρκα και Σοσιεδάδ. Ο πρώτος αγώνας της σειράς πρόκειται να διεξαχθεί στις 22:00 το βράδυ, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στο τέλος του μήνα (29/02).