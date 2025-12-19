Ορκιστείτε παρακαλώ, ΕΜΠΑΠΕ ΕΝΤΙΣΙΟΝ και τα τιμημένα νιάτα του ποδοσφαίρου
Γεια σας φίλες και φίλοι και ΜΕΡΙ ΚΡΙΣΜΑΣ. Σε πλήρη χριστουγεννιάτικη διάθεση σήμερις, αλλά αυτό αφοράς εμάς μιας και:
- Ο Εμπαπές ανατρέχει στα τεφτέρια του Λυκουρέζου γιατί είναι ακόμα στα ΔΙΚΑΣΤΗΡΓΙΑ με την Παρί
- Ο Τζέημις Βάρδις μαζεύει βραβεία ΚΑΙ στην Ιταλία
- Ενώ το Κουμιτέ αυτής της εβδομάδας έχει ΜΟΝΟ ΝΙΑΤΑ
- Τα υπόλοιπα ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ.
Το Στέηντιουμ σας εύχεται ΜΕΡΙ ΚΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΔΥΟ ΧΙΛΛΙΑΔΕ ΚΟΣΕΞΙ.