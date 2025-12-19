Ορκιστείτε παρακαλώ, ΕΜΠΑΠΕ ΕΝΤΙΣΙΟΝ και τα τιμημένα νιάτα του ποδοσφαίρου

Γεια σας φίλες και φίλοι και ΜΕΡΙ ΚΡΙΣΜΑΣ. Σε πλήρη χριστουγεννιάτικη διάθεση σήμερις, αλλά αυτό αφοράς εμάς μιας και:

Ο Εμπαπές ανατρέχει στα τεφτέρια του Λυκουρέζου γιατί είναι ακόμα στα ΔΙΚΑΣΤΗΡΓΙΑ με την Παρί

Ο Τζέημις Βάρδις μαζεύει βραβεία ΚΑΙ στην Ιταλία

Ενώ το Κουμιτέ αυτής της εβδομάδας έχει ΜΟΝΟ ΝΙΑΤΑ

Τα υπόλοιπα ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ.

Το Στέηντιουμ σας εύχεται ΜΕΡΙ ΚΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΔΥΟ ΧΙΛΛΙΑΔΕ ΚΟΣΕΞΙ.