Ομάδα – έκπληξη προσέγγισε τον Σπανούλη!

Αφού… ξέφυγε από το χάος που επικρατεί στη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης κυκλοφορεί στην μπασκετική αγορά προπονητών ελεύθερος. Και ωραίος φυσικά.

Στα πρώτα του βήματα στο κορυφαίο επίπεδο ο Έλληνας κόουτς κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του και τράβηξε τα βλέμματα, οδηγώντας τη Μονακό στον τελικό της περυσινής Euroleague, αλλά και την Εθνική Ελλάδος στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο… καυτά ονόματα στον χώρο και έχει αρκετούς θαυμαστές. Πιθανότατα η μεγαλύτερη εξ αυτών είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που εκτός απροόπτου σύντομα θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Τζουζέπε Ποέτα.

Και ήδη τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, έχουν βάλει τον Σπανούλη στο κάδρο της ιταλικής ομάδας.

Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές που καθιστούν ιδιαίτερα… ταιριαστό αυτόν τον ενδεχόμενο γάμο και μένει να φανεί τι θα ακολουθήσει.

Άπαντες, πάντως, βρίσκονται σε επιφυλακή για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.