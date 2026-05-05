Ομάδα έκπληξη «κλέβει» τον Λαρεντζάκη!

Κανείς δεν μπορεί να του προσάψει το παραμικρό. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον Ολυμπιακό.

Όμως, όπως όλα δείχνουν, ο κύκλος του στην ομάδα μάλλον έχει κλείσει.

Ακόμη κι αν ο διεθνής Έλληνας έχει αποδείξει πως είναι ικανός να προσφέρει πολύ ποιοτικές λύσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει αρκετός χώρος για αυτόν στο ρόστερ της ομάδας.

Και ο ίδιος, άλλωστε, θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, σημαντικότερο ρόλο.

Και ίσως δεν χρειαστεί να φύγει πολύ μακριά για να τον βρει. Παραμένει ένα πολύ δυνατό όνομα στην ελληνική αγορά και βρίσκεται ψηλά στις λίστες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη.

Ένας παίκτης σαν τον Λαρεντζάκη θα αποτελούσε πολυτέλεια για κάθε ομάδα αυτού του επιπέδου και αυτή τη στιγμή παρακολουθείται πολύ στενά, εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.