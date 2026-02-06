Ολυμπιακός – Βίρτους Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (06/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από την Ντουμπάι, γνωρίζοντας την ήττα στο κουπόνι με 108-98.

Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ωστόσο με μία πολύ καλή 4η περίοδο κατάφεραν να οδηγήσουν το ματς στην παράταση. Εκεί, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέμειναν από δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μπουν στη «διαβολοβδομάδα» με το αριστερό.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν στο πρόγραμμα αγώνων οι Εβάν Φουρνιέ (16 π., 2 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.), Τόμας Γουόκαπ (6 π., 5 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 π., 6 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Βίρτους;

Το Ολυμπιακός – Βίρτους live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Βίρτους Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Βίρτους;

