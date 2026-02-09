Ολυμπιακός: Ο αγαπημένος των οπαδών επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Είναι κάτι σαν… κοινό μυστικό. Και όχι «φρέσκο». Από τη στιγμή που ο Κώστας Φορτούνης σήκωσε στον ουρανό της Αθήνας το τρόπαιο του Conference League και έπειτα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ως θριαμβευτής, από εκείνη την ίδια στιγμή αναποδογύρισε και η κλεψύδρα της επιστροφής του.

Το – χρυσό – συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και, όπως όλα δείχνουν, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα… δέσει ξανά στο αγαπημένο του «λιμάνι», ώστε να κλείσει την καριέρα του όπως του αξίζει.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά πως θα του χαριστεί μια θέση στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Ο Φορτούνης εξακολουθεί να είναι ένας πολύ πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με προφίλ που λείπει αυτή τη στιγμή από τη φαρέτρα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φυσικά αδιαμφισβήτητος ηγέτης.

Στον Ολυμπιακό το ξέρουν αυτό. Άλλωστε, δεν αρνήθηκαν τυχαία στον Αντρέ Λουίζ το Νο.7…