ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός: Ο αγαπημένος των οπαδών επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Ολυμπιακός Πάφος Τσάμπιονς Λιγκ αποδόσεις

Είναι κάτι σαν… κοινό μυστικό. Και όχι «φρέσκο». Από τη στιγμή που ο Κώστας Φορτούνης σήκωσε στον ουρανό της Αθήνας το τρόπαιο του Conference League και έπειτα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ως θριαμβευτής, από εκείνη την ίδια στιγμή αναποδογύρισε και η κλεψύδρα της επιστροφής του. 

Το – χρυσό – συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και, όπως όλα δείχνουν, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα… δέσει ξανά στο αγαπημένο του «λιμάνι», ώστε να κλείσει την καριέρα του όπως του αξίζει.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά πως θα του χαριστεί μια θέση στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ. 

Ο Φορτούνης εξακολουθεί να είναι ένας πολύ πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με προφίλ που λείπει αυτή τη στιγμή από τη φαρέτρα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φυσικά αδιαμφισβήτητος ηγέτης.

Στον Ολυμπιακό το ξέρουν αυτό. Άλλωστε, δεν αρνήθηκαν τυχαία στον Αντρέ Λουίζ το Νο.7…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα