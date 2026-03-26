Ολυμπιακός: Για αυτόν τον παιχταρά δίνει 9 εκατομμύρια!

Δεν είναι πάντα… ξινά τα περσινά σταφύλια. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και γλυκά. Και ως προς αυτό δείχνει να είναι πεπεισμένος ο Ολυμπιακός που την έχει… δαγκώσει με τον Λουίς Μίγια.

Ο Ισπανός μέσος δεν έδεσε ποτέ στο Λιμάνι, όμως ήταν ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους των Πειραιωτών το προηγούμενο καλοκαίρι.

Και θα είναι και για το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να επιστρέψουν στο κατώφλι της Χετάφε για χάρη του, μιας και ο 32χρονος έχει πραγματοποιήσει τρομερή σεζόν και εξακολουθεί να αποτελεί διακαή πόθο και του Ολυμπιακού και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και πάλι, βέβαια, δεν πρόκειται να είναι εύκολη η περίπτωσή του.

Ακόμη κι αν το συμβόλαιό του με τη Χετάφε λήγει το 2027, ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας έχει πολύ συγκεκριμένη τιμολόγηση στο κεφάλι του και δεν είναι διατεθειμένος να παρεκκλίνει από αυτή.

Για αυτό και οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν έτοιμοι να τον ικανοποιήσουν και να επιστρέψουν με πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για χάρη του Λουίς Μίγια.