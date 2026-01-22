Ολυμπιακός Ευρώπη: Πώς περνάει στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έφεραν εις πέρας την αποστολή. Με το 2-0 επί της Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Τι χρειάζονται, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» για να προκριθούν; Ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια; Περνούν και με ήττα και αποκλείονται με νίκη; Πάμε να δούμε παρακάτω όλες τις πιθανότητες.

Ολυμπιακός Τσάμπιονς Λιγκ – Τα σενάρια πρόκρισης

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάει στο Άμστερνταμ με στόχο τη νίκη κόντρα στον Άγιαξ. Αρκεί αυτό από μόνο του, όμως, για να περάσει στην ενδιάμεση φάση;

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για αρχή είναι οι ομάδες που την ακολουθούν στη βαθμολογία τσάμπιονς λιγκ. Αυτή τη στιγμή συναντάμε τον Ολυμπιακό στην 24η θέση της League Phase με οκτώ πόντους και τον ακολουθούν οκτώ ομάδες.

Αυτές είναι οι Νάπολι, Κοπεγχάγη, Κλαμπ Μπριζ, Μπόντο Γκλιμτ, Μπενφίκα, Πάφος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και φυσικά Άγιαξ. Επιπλέον, δύο ομάδες (Μπιλμπάο και Αϊντχόφεν) τον περνούν στην ισοβαθμία.

Με νίκη και εφόσον όλα κυλήσουν με τη λογική, η πρόκριση είναι σχεδόν σίγουρη. Ωστόσο, με μια σειρά αποτελεσμάτων μπορεί να μείνει εκτός και με ήττα. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια λέει ότι: Εάν Γαλατασαράι και Κάραμπαγκ έρθουν ισόπαλες με Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αντίστοιχα, η Κοπεγχάγη νικήσει με δύο γκολ διαφορά την Μπαρτσελόνα, οι Λεβερκούζεν, Μονακό, Αϊντχόφεν και Μπιλμπάο επίσης να πάρουν τρίποντο, η Νάπολι να επικρατήσει με διαφορά δύο τερμάτων απέναντι στην Τσέλσι και η Μαρσέιγ πάρει διπλό στην Μπριζ.

Καταλαβαίνετε, συνεπώς, ότι πρόκειται για ένα παρατραβηγμένο σενάριο.

Ολυμπιακός Ευρώπη – Τι περιμένει την τελευταία αγωνιστική

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που δεν το κάνουν αυτό οι «ερυθρόλευκοι»; Με τους Ολλανδούς να μην είναι αδιάφοροι, δεν μοιάζει με απίθανο ενδεχόμενο. Δέιτε εδώ τα αποτελέσματα που χρειάζονται.

Αποτελέσματα που θέλει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση ισοπαλίας

Να ηττηθεί με δύο γκολ διαφορά η Λεβερκούζεν κόντρα από τη Βιγιαρεάλ.

Να ηττηθεί η Μονακό από τη Γιουβέντους.

Να ηττηθεί η Αϊντχόφεν από την Μπάγερν.

Να ηττηθεί η Μπιλμπάο από τη Σπόρτινγκ.

Να ηττηθεί η Νάπολι από την Τσέλσι ή ισοπαλία, που δεν θα υπερκαλύψει την καλύτερη επίθεση που έχει ο Ολυμπιακός.

Να ηττηθεί η Κοπεγχάγη από την Μπαρτσελόνα ή ισοπαλία.

Να ηττηθεί η Μπριζ από τη Μαρσέιγ ή ισοπαλία.

Να ηττηθεί η Μπόντο Γκλιμτ από την Ατλέτικο ή ισοπαλία.

Να ηττηθεί η Μπενφίκα απο τη Ρεάλ ή ισοπαλία.

Να ηττηθεί η Πάφος από τη Σλάβια Πράγας ή ισοπαλία ή να νικήσουν οι Κύπριοι με ένα γκολ διαφορά.

Να ηττηθεί η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ από την Αταλάντα ή ισοπαλία της Ουνιόν ή νίκη με τέσσερα ή πέντε γκολ διαφορά αρκεί το Άγιαξ – Ολυμπιακός να έρθει 5-5 και πάνω (που είναι ακραίο σενάριο από μόνο του).

Αποτελέσματα που θέλει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση ήττας

Όπως φυσικά, υπάρχει και το σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» χάνουν με διαφορά ενός γκολ από τον Άγιαξ, ωστόσο με κάποιο τρόπο και με συνδυασμό πολλών αποτελεσμάτων να προκρίνονται.

Ένα από τα σενάρια που ο Ολυμπιακός προκρίνεται ακόμη και με ήττα: Η Μπαρτσελόνα νικάει την Κοπεγχάγη, η Ατλέτικο δεν χάνει από την Μπόντο, η Ρεάλ δεν χάνει από την Μπενφίκα, η Μαρσέιγ νικάει την Κλαμπ Μπριζ, η Τσέλσι κερδίζει με πάνω από ένα γκολ διαφορά τη Νάπολι, η Σπόρτινγκ κερδίζει με πάνω από δύο γκολ διαφορά την Μπιλμπάο (αλλά εκεί μπαίνει στην εξίσωση εκτός από τη διαφορά τερμάτων και η καλύτερη επίθεση), η Πάφος να μην κερδίσει τη Σλάβια Πράγας και το Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα να μην έρθει «άσος» (εάν χαλάσει κάτι από αυτά, ο Ολυμπιακός μένει εκτός).