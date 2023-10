Προκριματικά EURO 2024: Οι αποδόσεις για το Ολλανδία - Γαλλία

Στις 4 του Σεπτέμβρη είχαμε την πρώτη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων. Έναν μήνα και πέντε ημέρες αργότερα, έρχεται και το δεύτερο διάλειμμα για τους συλλόγους, με τα βλέμματα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας να είναι στραμμένα στα προκριματικά του EURO 2024. Σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια, το οποίο έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, η Ολλανδία θα υποδεχτεί την προσεχή Παρασκευή (13/10, 21:45) στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» του Άμστερνταμ τη Γαλλία.

Μία νίκη χρειάζεται η Γαλλία

Η αναμέτρηση έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι Γάλλοι με νίκη εξασφαλίζουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στα γήπεδα της Γερμανίας. Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν μετράει μέχρι στιγμής 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην προκριματική φάση, κάνοντας αισθητή τη διαφορά δυναμικότητας που έχει από τις υπόλοιπες ομάδες. Χαρακτηριστικό πως οι Γάλλοι δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία τους και στα πέντε ενενηντάλεπτα.

Η φιναλίστ του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου θέλει να φτάσει σε ακόμη μία νίκη προκειμένου να μην έχει καμία βαθμολογική πίεση στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ακόμη και να μην κερδίσει βέβαια, δύσκολα θα χάσει την πρωτιά, αφού υποδέχεται το αδύναμο Γιβραλτάρ στις 18 Νοεμβρίου, τρεις μέρες προτού ταξιδέψει στη χώρα μας για να αντιμετωπίσει την Εθνική μας Ομάδα.

Από την άλλη, οι Ολλανδοί «καίγονται» για βαθμούς, ευρισκόμενοι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο και ισόβαθμοι με την Ελλάδα. Μετά το «στραπάτσο» από την προσεχή αντίπαλό της (4-0) στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών, η Ολλανδία έφτασε σε τρεις νίκες απέναντι σε Γιβραλτάρ (3-0), Ελλάδα (3-0) και Ιρλανδία (1-2).

Στο Δουβλίνο, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (4’), όμως κατάφερε γρήγορα-γρήγορα να ισοφαρίσει με τον Χάκπο από το σημείο του πέναλτι. Τελικώς, οι «Οράνιε» έφυγαν με το διπλό από το “Aviva” χάρη σε γκολ του Βέγκχορστ στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Ολλανδία – Γαλλία αποδόσεις

Οι αποδόσεις για το παιχνίδι Ολλανδία – Γαλλία είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Stoiximan, η Γαλλία παρουσιάζεται ως οριακό φαβορί για τη νίκη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 2.40 την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το αουτσάιντερ στην αναμέτρηση είναι η γηπεδούχος Ολλανδία, με τη νίκη της να παίζεται στο 3.00. Η πιθανότητα της ισοπαλίας προσφέρεται σε απόδοση 3.35.

Νίκη Ολλανδίας Ισοπαλία Νίκη Γαλλίας 3.00 3.35 2.40

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 1.93, ενώ το Under 2,5 1.88. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.70, ενώ το No Goal κινείται σε πιο υψηλά επίπεδα και πιο συγκεκριμένα στο 2.08.

Η Γαλλία το πάνω χέρι βάσει στατιστικής

Για να βρει κανείς την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων πρέπει να πάει πολλά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στο μακρινό 1908! Από το 1908 έως το 1980, Ολλανδία και Γαλλία συναντήθηκαν συνολικά 12 φορές (7-1-4), όλες στα πλαίσια φιλικών αναμετρήσεων. Η πρώτη επίσημη μονομαχία μεταξύ των δύο ομάδων έλαβε χώρα στις 25 Μαρτίου του 1981, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ‘82. Τότε, η Ολλανδία είχε επικρατήσει με 1-0.

Συνολικά, οι δύο χώρες έχουν αναμετρηθεί 29 φορές, με τη Γαλλία να μετράει 15 νίκες, την Ολλανδία 11, ενώ μόλις 3 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Ενδεικτικό πως στα 7 τελευταία μεταξύ τους έχει νικήσει είτε η μία είτε η άλλη. Το τελευταίο “Χ” μεταξύ των δύο ομάδων ήταν ένα 0-0 σε φιλικό παιχνίδι το 2004. Στους τελευταίους 5 αγώνες με την Ολλανδία γηπεδούχο, οι «Οράνιε» επικράτησαν δύο φορές, η Γαλλία άλλες τόσες. Το προαναφερθέν παιχνίδι (0-0) ήταν η μοναδική ισοπαλία σε αυτό το διάστημα.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει από τις 5 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο. Σε αυτούς τους αγώνες, το G/G έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε έναν, που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2018 στο «Σταντ ντε Φρανς». Τότε, οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 2-1, χάρη σε γκολ των Εμπαπέ και Ζιρού, λίγους μήνες αφότου είχαν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Ρωσίας.

Οι «τρικολόρ» έχουν φοβερή παράδοση από το 1981 και έπειτα, έχοντας κερδίσει στις 11 από τις συνολικά 16 μεταξύ τους «μάχες» σε αυτό το διάστημα. Οι Ολλανδοί από την άλλη, μπορεί να έχουν κερδίσει μόλις τρεις φορές, όμως οι δύο εξ αυτών των νικών ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Αμφότερες ήρθαν σε όμιλο τελικής φάσης EURO, η πρώτη το 2000 (3-2) και η δεύτερη και πιο εμφατική το 2008 (4-1). Στην πρώτη περίπτωση πάντως, οι Γάλλοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, αφού στο τέλος κατέκτησαν τη διοργάνωση.

