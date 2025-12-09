Όλα τα έπαθλα* του XMas Calendar
Το Xmas Calendar του Pamestoixima.gr μοιράζει συνολικά 200.000 σε δώρα*, μετρητά και άλλα βραβεία, μέσα από καθημερινές προσφορές, εβδομαδιαία missions και φυσικά τη μεγάλη κλήρωση.
Η καμπάνια ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει όλη την εορταστική περιόδο και περιλαμβάνει εκατοντάδες έπαθλα* μόνο από τις καθημερινές/εβδομαδιαίες δράσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος θα δοθεί στην τελική κλήρωση.
XMas Calendar – Τα έπαθλα*
1.000 νικητές απολαμβάνουν μοναδικά έπαθλα
- Οι θέσεις 1-5 κερδίζουν 1.000 μετρητά κάθε μήνα για όλο το 2026
- Οι θέσεις 6-10 κερδίζουν 500 μετρητά κάθε μήνα για όλο το 2026
- Οι θέσεις 11-20 κερδίζουν 1000€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
- Οι θέσεις 21-30 κερδίζουν 500€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
- Οι θέσεις 31-50 κερδίζουν 200€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
- Οι θέσεις 51-100 κερδίζουν δώρα* αξίας 150€
- Οι θέσεις 101-500 κερδίζουν δώρα* αξίας 100€
- Οι θέσεις 501-1000 κερδίζουν δώρα* αξίας 50€