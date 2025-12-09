ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Όλα τα έπαθλα* του XMas Calendar

Το Xmas Calendar του Pamestoixima.gr μοιράζει συνολικά 200.000 σε δώρα*, μετρητά και άλλα βραβεία, μέσα από καθημερινές προσφορές, εβδομαδιαία missions και φυσικά τη μεγάλη κλήρωση.

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει όλη την εορταστική περιόδο και περιλαμβάνει εκατοντάδες έπαθλα* μόνο από τις καθημερινές/εβδομαδιαίες δράσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος θα δοθεί στην τελική κλήρωση.

XMas Calendar – Τα έπαθλα*

1.000 νικητές απολαμβάνουν μοναδικά έπαθλα

  • Οι θέσεις 1-5 κερδίζουν 1.000 μετρητά κάθε μήνα για όλο το 2026
  • Οι θέσεις 6-10 κερδίζουν 500 μετρητά κάθε μήνα για όλο το 2026
  • Οι θέσεις 11-20 κερδίζουν 1000€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
  • Οι θέσεις 21-30 κερδίζουν 500€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
  • Οι θέσεις 31-50 κερδίζουν 200€ δωροεπιταγή από τον Κωτσόβολο
  • Οι θέσεις 51-100 κερδίζουν δώρα* αξίας 150€
  • Οι θέσεις 101-500 κερδίζουν δώρα* αξίας 100€
  • Οι θέσεις 501-1000 κερδίζουν δώρα* αξίας 50€

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα