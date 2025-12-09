Όλα τα έπαθλα* του XMas Calendar

Το Xmas Calendar του Pamestoixima.gr μοιράζει συνολικά 200.000 σε δώρα*, μετρητά και άλλα βραβεία, μέσα από καθημερινές προσφορές, εβδομαδιαία missions και φυσικά τη μεγάλη κλήρωση.

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει όλη την εορταστική περιόδο και περιλαμβάνει εκατοντάδες έπαθλα* μόνο από τις καθημερινές/εβδομαδιαίες δράσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος θα δοθεί στην τελική κλήρωση.

XMas Calendar – Τα έπαθλα*

1.000 νικητές απολαμβάνουν μοναδικά έπαθλα