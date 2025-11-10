Ο ψηλός που έρχεται μετά τον Φαρίντ και ο Έβανς, που δένει το γλυκό!🏀

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την 9η αγωνιστική στο Πάρε Βάλε by Bet365.

Μαζί τους, ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ, Ανδρέας Πιστιόλης, μας μιλάει για την ομάδα του, την Ευρωλίγκα και για τον Κένεθ Φαρίντ, που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ανάλυση επερχόμενης “διαβολοβδομάδας”.

Ρεπορτάζ:

Ποιος ακολουθεί μετά τον Φαρίντ στον Παναθηναϊκό; Ο Τσαρλς Μπάσι και οι άλλοι.

Πώς θα ξεπεραστεί η κατάσταση ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Τι Τζέι Σορτς;

Ο Κίναν Εβανς επέστρεψε και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκει αυτό, που του έλειπε. Τουλάχιστον στην περιφέρεια.

Ο Χέιζ-Ντέιβις παίζει από ελάχιστα ως καθόλου στους Φίνιξ Σανς. Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη;

Καλεσμένος ο Έλληνας κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ανδρέας Πιστιόλης, και φυσικά τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασαν με τους Basketball Maniacs.