Kingbet Kingbet

Ο ψηλός που έρχεται μετά τον Φαρίντ και ο Έβανς, που δένει το γλυκό!🏀

Kingbet Πάρε Βάλε

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την 9η αγωνιστική στο Πάρε Βάλε by Bet365.

Μαζί τους, ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ, Ανδρέας Πιστιόλης, μας μιλάει για την ομάδα του, την Ευρωλίγκα και για τον Κένεθ Φαρίντ, που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ανάλυση επερχόμενης “διαβολοβδομάδας”.

Ρεπορτάζ:

  • Ποιος ακολουθεί μετά τον Φαρίντ στον Παναθηναϊκό; Ο Τσαρλς Μπάσι και οι άλλοι.
  • Πώς θα ξεπεραστεί η κατάσταση ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Τι Τζέι Σορτς;
  • Ο Κίναν Εβανς επέστρεψε και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκει αυτό, που του έλειπε. Τουλάχιστον στην περιφέρεια.
  • Ο Χέιζ-Ντέιβις παίζει από ελάχιστα ως καθόλου στους Φίνιξ Σανς. Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη;

Καλεσμένος ο Έλληνας κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ανδρέας Πιστιόλης, και φυσικά τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασαν με τους Basketball Maniacs.

